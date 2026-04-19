La ciudad de Quilmes reafirma su lugar como territorio de referencia en la cultura comunitaria con su participación en el VII Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que se está desarrollando actualmente en Colombia. La presencia se canaliza a través de la Fundación Comunidad Contemporánea, en articulación con el Movimiento Argentino de Cultura Viva Comunitaria, integrando espacios de intercambio, debate y construcción colectiva junto a organizaciones de toda América Latina.

Este Congreso continental constituye un ámbito estratégico para el fortalecimiento de redes, la circulación de saberes y la construcción de agendas culturales desde una perspectiva territorial. En este marco, uno de los ejes centrales del encuentro es la Carta por los Derechos Culturales, concebida como una herramienta estratégica para el reconocimiento de la cultura como derecho fundamental. Su construcción y discusión apuntan a consolidar marcos comunes que garanticen el acceso, la participación y la producción cultural desde las comunidades, fortaleciendo el rol de las organizaciones en la incidencia sobre políticas públicas.

En este contexto, Quilmes aporta una trayectoria sostenida en gestión cultural comunitaria, con experiencias que articulan hábitat, educación, comunicación y producción audiovisual, como la Escuela de Cine Comunitario, los procesos de arquitectura comunitaria y las redes de cooperación territorial, que dialogan con iniciativas de toda la región.

En continuidad con estos debates, el Movimiento Argentino de Cultura Viva Comunitaria impulsa la realización del Congreso del Conurbano de Cultura Comunitaria en el año 2027, con sede en la ciudad de Quilmes. Entre las propuestas centrales de este encuentro se encuentra el impulso de la Carta por los Derechos Culturales, buscando profundizar su desarrollo y avanzar en la consolidación de marcos comunes que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos culturales en los territorios.

La articulación entre la participación en el Congreso en Colombia y la proyección del Congreso del Conurbano 2027 posiciona a Quilmes como “Ciudad de la Cultura Comunitaria”, consolidando su rol como nodo estratégico en la construcción de políticas culturales desde el territorio hacia escalas nacionales y latinoamericanas.