Lanús Gobierno informa que desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre se llevará adelante una nueva semana del programa “Plazas Saludables” en diferentes espacios públicos del distrito. Las actividades se desarrollarán de 9 a 12, con el objetivo de brindar controles médicos gratuitos, incentivar la actividad física y promover hábitos saludables entre las vecinas y los vecinos.

Las jornadas comenzarán el lunes 19 en la plaza 1° de Mayo (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 2200, Valentín Alsina); el martes 20 se realizarán en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este); el miércoles 21 tendrán lugar en la plaza San Martín (Santiago Plaul N° 1900, Lanús Oeste); el jueves 22 continuarán en la plaza Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste); y el viernes 23 concluirán en la plaza Juan Manuel de Rosas (José María Moreno N° 2102, Lanús Oeste).

Quienes participen podrán realizarse controles de signos vitales, peso y talla, y acceder a talleres de alimentación saludable. Asimismo, se ofrecerán caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuitos activos bajo la coordinación de profesores de educación física.

Las propuestas incluirán también charlas informativas sobre el sistema de salud y los programas de acceso a la medicación, junto con juegos y actividades lúdicas saludables destinadas a personas de todas las edades. A su vez, se otorgarán turnos para recibir atención nutricional.

En caso de lluvia, las jornadas quedarán suspendidas.