Alejandro García, papá de Valentina, escribió una carta abierta para contar su reclamo judicial donde le pide a la Justicia el cambio de carátula por la muerte de su hija, quien sufrió un tremendo accidente de trànsito que le costó la vida. "es la única forma de garantizar que el asesino de Valentina reciba una pena ejemplar y proporcional al desprecio que mostró por la vida humana", señaló.

"Como padre de Valentina, me encuentro ante la dolorosa tarea de exigirle a la Justicia argentina que despierte frente a una realidad aberrante: en nuestro sistema penal actual, pareciera que es más barato matar con un auto que con un arma de fuego.

Si un ciudadano mata con un arma de fuego se le aplica una escala penal de 8 a 25 años de prisión por Homicidio Simple. Sin embargo, cuando un conductor decide conscientemente transformar un vehículo de dos toneladas en un arma letal —conduciendo a velocidades exorbitantes, despreciando la vida ajena, y violando todas las normas de tránsito—, la Justicia tiende a refugiarse en la comodidad del 'Homicidio Culposo Agravado' (Art. 84 bis del Código Penal), cuyas penas suelen permitir que los asesinos al volante gocen de libertad condicional o condenas mínimas…

Esta asimetría legal es un insulto a la memoria de mi hija.

Exigimos de manera urgente e inapelable el cambio de carátula a Homicidio Simple con Dolo Eventual. Modificar esta calificación no es un capricho técnico: Es la única forma de garantizar que el asesino de Valentina reciba una pena ejemplar y proporcional al desprecio que mostró por la vida humana.

Justicia por Valentina. No fue un accidente, fue una decisión".

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2025/12/10/hablo-el-padre-de-una-de-las-victimas-del-tragico-accidente-en-monserrat-esa-camioneta-nunca-tendria-que-haber-estado-ahi/