CFK fuerte contra el plan económico de Milei, y planteando una fumata blanca interna

Sobre el adoctrinamiento al que apunta el actual mandatario, CFK respondió: "Dice que adoctrinamos en los colegios; si hubiéramos adoctrinado, el no sería presidente... Que dice ese hombre??".

"Creer que en la República Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender a la Argentina, la economía y el mundo". En ese sentido, consideró que "el superávit no tiene sustento" y recalcó que “este gobierno, por más que el Presidente haga caritas y burlescas, no tiene plan de estabilización” , remarcó.