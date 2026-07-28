La realidad de las familias es cada vez más compleja y su impacto se hace visible de forma alarmante, en especial, en los barrios de la periferia de Quilmes. Actualmente, muchos chicos y muchas chicas del Colegio Monseñor Emilio Di Pasquo, de Quilmes, llegan a la escuela por la mañana sin haber desayunado, mientras que, por la tarde, asisten sin haber almorzado. Ante este escenario, surge una pregunta inevitable que debería interpelar a toda la sociedad: ¿cómo puede la escuela cumplir con su objetivo pedagógico si los chicos y las chicas tienen hambre?

Conscientes de que la alimentación es un requisito indispensable para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, la Fundación Cuatro Cauces presenta de manera urgente su nueva campaña solidaria bajo el lema institucional “Con hambre no se puede pensar” —inspirador en “Pensar”, la canción de No te va a gustar—. El propósito central es visibilizar esta problemática y recaudar los fondos necesarios para revertir la deficiencia alimentaria que afecta a niños, niñas y adolescentes de los barrios de la ribera de Quilmes.

Con la certeza de que el hambre no es solo el plato vacío, sino el vacío del futuro, la campaña se traza un horizonte claro y ambicioso: alcanzar los 600 desayunos y meriendas diarias para que el estudiantado tenga un incentivo para recuperar su capacidad de concentración, estudio y proyección hacia el futuro.

Para lograr esta meta, la fundación apela a la solidaridad colectiva e individual, destacando el enorme impacto que tienen las donaciones directas. Con un aporte mensual regulado, cualquier persona tiene la posibilidad de cambiar la realidad de un estudiante de forma inmediata. Específicamente, con un aporte de $20.000, se asegura el desayuno o la merienda de un chico o de una chica durante todo el mes.

Detalles de la Campaña

Objetivo: Garantizar 600 desayunos y meriendas diarias para compensar la deficiencia alimentaria de los estudiantes del Colegio Monseñor Emilio Di Pasquo.

Aporte mensual: $20.000 (asegura el desayuno o la merienda de un niño/a, adolescente durante todo el mes).

Método de donación:

Alias Banco Santander: 4cauces.educacion

Alias Mercado Pago: 4.cauces.educacion

La Fundación Cuatro Cauces

Es un proyecto que busca acompañar el funcionamiento de las instituciones educativas de menores recursos de la Diócesis de Quilmes, para impulsar acciones para su actualización y mejoramiento, y contribuir al desarrollo de nuevas propuestas asociativas y educativas. En resumen, el objetivo es generar propuestas educativas más significativas, tendiendo a la promoción de las personas.

Las instituciones educativas que hoy atiende la Fundación Cuatro Cauces son aquellas de cuota 0:

Jardín maternal Medalla Milagrosa (Florencio Varela): 150 niños y niñas

Jardín de infantes Medalla Milagrosa (Florencio Varela): 300 niños y niñas

Colegio Monseñor Emilio Di Pasquo, que tiene inicial, primario y secundario (Quilmes): 700 niños, niñas y adolescentes.

Jardín de infantes Cristo Obrero del Monte (Quilmes): 90 niños y niñas.