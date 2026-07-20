El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Exaltación de la Cruz concretaron este jueves una nueva Ronda de Negocios en el Polo Industrial Ecológico Ruta 6, con presencia del intendente local, y otros funcionarios municipales y provinciales, que significó la reafirmación "de la política del estado provincial que encabeza Axel Kicillof", como dijeron. Es que con las 245 pymes, emprendimientos y grandes empresas de la región que formaron parte del encuentro, la iniciativa llegó al número récord de 25.000 participantes desde que comenzó a funcionar en 2022.

La jornada contó con la participación del intendente Luis Mariano Martín, el diputado provincial Diego Nanni; la secretaria de Gobierno, María Luz Bozzani; y la presidenta del Concejo Deliberante, Mariela Nanni. También estuvieron presentes la subsecretaria de Industria y Pymes bonaerense, Mariela Bembi, el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y representantes del Banco Provincia.

El encuentro del pasado miércoles en esta nueva Ronda de Negocios en el Parque Industrial Ecológico Ruta 6, en la localidad de Los Cardales, fue una actividad fue organizada de manera conjunta por el *Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, donde participaron casi 200 empresarios y emprendedores del distrito y de la región, quienes mantuvieron reuniones comerciales con el objetivo de fortalecer vínculos, impulsar inversiones y potenciar el crecimiento de las PyMEs locales.

Apoyo financiero para emprendedores

La jornada contó además con la presencia del Banco Provincia, que ofreció asesoramiento sobre microcréditos a tasas convenientes para pequeños y medianos productores.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de espacios buscan promover el desarrollo productivo, el trabajo y el crecimiento económico de Exaltación de la Cruz.

"Seguimos impulsando espacios que promueven el desarrollo productivo, el trabajo y el crecimiento de Exaltación de la Cruz", señalaron fuentes oficiales.

La Ronda de Negocios se enmarca en las políticas de acompañamiento al sector productivo que lleva adelante la Provincia en articulación con los municipios del interior bonaerense.