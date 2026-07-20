A través de sus redes sociales, Mayra Mendoza no dudó en afirmar que el modelo Milei funciona: “Reventar recursos naturales para enriquecimiento de otros países, timba financiera y destruir toda otra actividad, en especial las de mayor capacidad de generar empleo”.

“El modelo está funcionando. Porque el modelo es esto. No está saliendo mal: es lo que se proponen. Reventar recursos naturales para enriquecimiento de otros países, timba financiera y destruir toda otra actividad, en especial las de mayor capacidad de generar empleo”, aseguró Mendoza.

Asimismo, detalló que “En lugar de esperar el imposible de que el "boom minero" (y otros) en algún momento "derramen", es hora de asumir que NO ESTÁ PENSADO QUE ESO SUCEDA, y menos con la prisión de una líder como @CFKArgentina, que es la que se anima a discutir con estos proyectos de exclusión sistemática.”

“Hay que ponerse a construir una alternativa que tenga en cuenta a todos y cada uno de los argentinos y argentinas inspirados en el camino que ella ha marcado desde el gobierno y sigue marcando desde la dignidad de su secuestro ilegal.”, finalizó.