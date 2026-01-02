Quienes más conocen el juego de la política de ambos dirigentes quilmeños salieron públicamente a escrachar su ambigüedad ideológica y política de quienes por estás hora tuvieron que justificar su decisión señalando que en Quilmes se someten a las directivas emanadas por Mayra Mendoza, mientras que en Provincia a las que dicte el gobernador Axel Kicillof, como si todos fuesen parte de lo mismo.

Pese a que en Alberdi al 500 la decisión cayó como un balde de agua fría, varios fueron los referentes del kicillofismo que se expresaron conocida la decisión del asesor Municipal Daniel Gurzi y del Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia Angel García.

Salgo uno que señaló que es “una muestra más que el proyecto de Axel está más firme que nunca”, y se preguntó jocosamente “¿Cómo van a jugar la interna en Quilmes?”, el resto fue sumamente crítico a ambos dirigentes.

La más dura fue la ex concejal Susana Cano quien en segundos publicó dos textos en sus estados con fuertes críticas a la dupla y su forma de hacer política. Otro, también del propio riñón de la agrupación política Juntos por Quilmes, el ex concejal José Luis Contreras, quien subiéndose a otro comentario en la red social Facebook apuntó: “tal cual compa. Tal cual. Son así, pero la gente no es más boluda”.