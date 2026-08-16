La Municipalidad de Berazategui informa que, a partir del martes 18 de agosto, se realizarán trabajos de reparación sobre la calle 17 entre 149 y avenida Néstor Kirchner.



Debido a estas tareas, el tránsito vehicular permanecerá interrumpido durante seis días en ese tramo. Por este motivo, se recomienda a los conductores evitar la zona y utilizar como desvío las calles Lisandro de la Torre y 20.