Una nueva y más que exitosa edición de la Carrera Quilmes, convocó a más de 6.000 personas en las distancias de 10K, 3K (correcaminata) y la nueva incorporación de 1K para los más chicos, en el marco de los festejos por los 360 años de la ciudad, en una competencia que se desarrolló en un espectacular circuito en la ribera local y que contó con la presencia de la diputada provincial, Mayra Mendoza, y la intendenta interina, Eva Mieri.

“Arrancamos el día con esta banda de niños y niñas que me llena el corazón. El deporte es salud. Por eso queremos que nuestras niñeces crezcan incorporándolo como parte de sus vidas; jugando, moviéndose y sobre todo disfrutando. ¡Felicitaciones a todos los chicos y chicas que participaron de esta hermosa correcaminata! ¡Y a los más grandes también! Aguante Quilmes, siempre”, señaló Mayra, que corrió la nueva modalidad del kilómetro infantil junto a decenas de niños y niñas.

En este contexto, Eva Mieri afirmó que “hoy estamos junto a más de 6.000 vecinos y vecinas que se acercaron a nuestra querida ribera para participar de los distintos recorridos y disfrutar de una mañana de deporte al aire libre. Hay algo especial en festejar nuestro aniversario de esta manera, encontrándonos en uno de nuestros lugares más queridos. Porque también celebramos Quilmes cuando compartimos, cuando habitamos nuestra ciudad y cuando hacemos de nuestros espacios públicos lugares de encuentro para toda la comunidad”.

Por su parte, el secretario de Deportes, Nicolás Mellino, aseguró: "Estamos muy, pero muy contentos, ya que hoy tuvo la particularidad de que además de muchísimos atletas, nos acompañó muchísima familia al incorporar una categoría infantil. Realmente no esperábamos tanta cantidad de gente, pero sabíamos que podía darse porque Quilmes es uno de los únicos municipios que sigue sosteniendo carreras gratuitas y con el contexto nacional que se está viviendo, y con el costo que tienen algunas carreras privadas, es mucha la gente que se vuelca a estas iniciativas".

Los ganadores de los 10K en esta edición fueron, Paula Olivera, en damas, con un tiempo de 40m 51s; mientras que en caballeros, el primer puesto fue para Gonzalo Fernández, con 33m 08s.

La Carrera Quilmes forma parte de la agenda de propuestas deportivas y recreativas impulsadas por el Municipio en el marco de las actividades por el 360° aniversario de la ciudad. La iniciativa promueve el deporte, la actividad física y el encuentro de la comunidad en el espacio público, fortaleciendo una política deportiva municipal que amplía las posibilidades de participación y acceso a actividades gratuitas para personas de todas las edades.