En el Día Internacional de los Voluntarios, celebrado el 5 de diciembre, Huellas invita a reflexionar sobre el valor de los vínculos humanos frente al crecimiento de la inteligencia artificial. Cada vez más personas recurren a estas herramientas para resolver consultas y expresar emociones. Sin embargo, sentirse escuchado por una máquina no equivale a compartir experiencias con otra persona. En La Plata, el aumento de suicidios evidencia la importancia de fortalecer los vínculos y el acompañamiento humano.

Aunque la inteligencia artificial puede ofrecer la sensación de compañia inmediata esta no reemplaza las experiencias compartidas, el contacto físico ni el cuidado mutuo. Frente a esta realidad, Huellas propone el voluntariado como una herramienta para generar conexiones humanas. En este Día Internacional de los Voluntarios, la ONG recuerda que la presencia, la empatía y los vínculos humanos siguen siendo irremplazables.