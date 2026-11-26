Lanús Gobierno informa que el lunes 30 de noviembre, a las 8, se entregarán turnos presenciales en distintas Unidades Sanitarias y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito, con el objetivo de que las familias lanusenses puedan acceder a nuevas jornadas de salud para las infancias. Las atenciones médicas se brindarán en cada establecimiento entre el 3 y el 12 de diciembre.

Los operativos se realizarán el jueves 3 de diciembre en la Unidad Sanitaria Nicolás Natiello (Martinto Nº 1198, Monte Chingolo); el sábado 5 diciembre en la Unidad Sanitaria Monte Chingolo (Blanco Encalada Nº 4393) y en la Unidad Sanitaria Lanús Oeste (25 de Mayo N° 707); el jueves 10 de diciembre en la Unidad Sanitaria San Martín (Corvalán N° 2107, Monte Chingolo) y el sábado 12 de diciembre en el CAPS Dardo Rocha (Dardo Rocha Nº 3600, Remedios de Escalada) y en la Unidad Sanitaria Masevicius (Paso de Burgos Nº 777, Valentín Alsina).

Esta actividad gratuita está destinada a chicos y chicas de hasta 14 años inclusive y apunta a garantizar el cuidado integral de las infancias. Los turnos se darán por orden de llegada y serán reservados exclusivamente a las ciudadanas y los ciudadanos residentes de Lanús, por lo que será obligatorio presentar el DNI de los niños, niñas o familiares al momento de solicitar el turno.

La jornada abarca la concreción de controles pediátricos, odontológicos y oftalmológicos, aplicación de vacunas incluidas en el calendario nacional y de las dosis correspondientes contra el COVID-19.

Esta propuesta se desarrolla en distintos puntos de la ciudad con la finalidad de acercar los servicios de salud, acompañar a las familias y robustecer las políticas públicas de prevención y cuidado de las infancias y adolescencias de Lanús.