Se trata de "Trascender el origen, tomo IX", una obra colectiva que reúne cuentos, relatos, poemas y haikus de estudiantes de la EP Nº 73 y el Colegio Pacelli. El proyecto fue presentado en la última Feria Internacional del Libro.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Quilmes declaró de Interés Municipal y Cultural al libro "Trascender el origen, tomo IX". La obra recopila poemas, relatos, cuentos y haikus creados por alumnos y alumnas de 4° y 5° grado de la Escuela Primaria Nº 73 teniente Manuel Felix Origone y el Colegio Papa Eugenio Pacelli.

El emotivo reconocimiento se llevó a cabo en la sede del legislativo local. Allí, el concejal Ezequiel Arauz junto al consejero escolar José Luis Hiza hicieron entrega formal de la ordenanza a la profesora Karina Garrido —coordinadora del proyecto escolar— y a un grupo de estudiantes autores, quienes asistieron acompañados por sus familias.

La iniciativa pedagógica, que fomenta la lectoescritura desde la infancia, cruzó las fronteras del aula, fue editado por el gobierno de la provincia de Tucumán y representó con orgullo a Quilmes en la edición 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

"Nos parece central promover la escritura y la lectura, la expresión artística y el trabajo colectivo entre los jóvenes. El proyecto es inclusivo e incorpora el uso de tecnología. Esta ordenanza es un reconocimiento a las instituciones, a los docentes y, sobre todo, a los alumnos y alumnas que concretaron este proyecto", expresó tras la reunión el concejal Ezequiel Arauz, autor del proyecto de declaración que fue votado por unanimidad