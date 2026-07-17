🐲 El Centro de Experimentación Audiovisual (CEA), en Colón 1133, presenta: «Universo Ciruelo x vacaciones de invierno», con tres talleres pensados para experimentar, crear y jugar con la imagen en movimiento. Además, continúan las proyecciones y el Taller de Dibujo Fantástico. La entrada es libre y gratuita, con cupos limitados. EN ESTE CASO, LA INSCRIPCIÓN ES MEDIANTE FORMULARIO SEMANAL. Toda la información está en 📍 cea.mda.gob.ar

👾 Avellaneda Gamer 2026 >> se desarrollará del 20/7 al 2/8, de 12 a 20 hs, en el predio del Parque Municipal Multipropósito La Estación (Güemes 700). Allí la oferta de atracciones será: estadio playstation; zona fichines; realidad virtual; compus; simuladores de carreras y juegos analógicos. Entrada libre y gratuita. Sin inscripción previa.

🇦🇷 El Museo Municipal Malvinas (Mitre 3033) propone visitas guiadas y recorridos. También, actividades especiales para todas las edades. La entrada es libre y gratuita.

‼️ En las siguientes sedes, las entradas se retiran en cada espacio el día de la función, a partir de las 12 hs:

🎭 De lunes a sábados, el Teatro Roma (Sarmiento 109) ofrece dos funciones diarias de teatro infantil.

🤹‍♀️ Mientras que, en el Centro Municipal de Arte (San Martín 797) se podrán disfrutar proyecciones en pantalla gigante y espectáculos. Los miércoles 22 y 29 habrá funciones TEA.

🎥 En el Cine Teatro Municipal Wilde (Juan Cruz Varela 6261) se presentarán shows y películas infantiles. El jueves 23 y el sábado 1 habrá espectáculos TEA.

🎭 Por su parte, el Instituto Municipal de Teatro (Alsina 157) ofrece teatro infantil, circo, títeres y magia para la familia.

🎪 La Escuela Municipal de Circo Maciel (C. Pellegrini 1400) y la de Circo, Percusión y Magia (Spurr 319) brindarán dos funciones diarias. La sede de Sarandí ofrecerá teatro inclusivo los viernes 24 y 31.

🍿 El edificio municipal Leonardo Favio (12 de octubre 463) exhibirá películas de lunes a viernes a las 13 hs.

🌐 Programación completa en: https://vacacionesinvierno.mda.gob.ar/

📲💻 También, se pueden consultar las propuestas en las redes sociales del Municipio y las sedes.