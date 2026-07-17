Lanús Gobierno continúa con la ejecución del Plan de Pavimentación 2026 – 2027 en los diferentes barrios del distrito, con la finalidad de optimizar la circulación vehicular y peatonal, brindar mayor seguridad vial y mejorar la calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos.

En los últimos días se concretaron tareas de bacheo y repavimentación en General Deheza y Cordero; en 9 de Julio y Héroes de Malvinas; en Almeyra y Álvarez Thomas; en Guarracino y Cnel. Aguilar; en Berón de Astrada y Héroes de Malvinas; en Gdor. Llavallol y 2 de Mayo; en Gdor. Llavallol y Ministro Brin; y en Dr. A. Melo y avenida Rosales, entre otras zonas.

Estas acciones forman parte de un esquema de trabajo compuesto por 11 frentes de obras que están activos diariamente: tres de cuadras completas, cuatro de bacheo, dos de tomado de juntas, uno de reconstrucción de cordones y otro de preparación de suelos.

En referencia al Plan, durante el período 2024 – 2025 se concretaron 190 mil metros cuadrados de asfalto comprendidos en 360 cuadras completas y más de 1.400 intervenciones en bacheo. En la actual instancia 2026 – 2027, se realizarán más de 200 mil metros cuadrados de asfalto con especial énfasis en los espacios linderos con hospitales, unidades sanitarias, bomberos y escuelas.