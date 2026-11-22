El Bolsón será sede, el 26 y 27 de noviembre, de un encuentro que reunirá a chefs de trayectoria nacional, productores y referentes del sector. La propuesta busca poner en valor la identidad gastronómica rionegrina, a través de la diversidad productiva, los sabores y el conocimiento de cada región

¿A qué sabe Río Negro? La respuesta está en la diversidad de sus paisajes, en los productos que nacen de cada región, en las tradiciones de sus productores y en las cocinas que transforman esos ingredientes en experiencias bien rionegrinas. Con el objetivo de poner en valor esa riqueza y consolidar un patrimonio gastronómico propio, el 26 y 27 de noviembre se realizará en El Bolsón la segunda edición del Foro de Identidad Gastronómica de Río Negro: Origen e Identidad.

Organizado por el Gobierno de Río Negro, a través de la Agencia de Desarrollo Económico, el encuentro convocará a chefs de trayectoria nacional, productores y referentes del sector para continuar trabajando en la construcción de una gastronomía que exprese la identidad de la provincia. Durante las dos jornadas habrá paneles de debate, experiencias gastronómicas, degustaciones, clases de cocina y recorridos por establecimientos productivos.

La iniciativa parte de una premisa: la identidad gastronómica rionegrina se construye a partir del enorme abanico de opciones productivas, sus alimentos y la sabiduría que caracterizan a cada territorio. En ese sentido, el foro buscará generar un espacio de intercambio para poner en agenda los desafíos del sector, fortalecer el reconocimiento de los productos regionales y ampliar las oportunidades de desarrollo.

“Río Negro tiene una matriz productiva diversificada y una identidad propia que también queremos expresar a través de nuestra gastronomía. Este encuentro es parte de una mirada de provincia: que nuestros productos ganen reconocimiento, que la cocina rionegrina tenga cada vez más proyección y que ese crecimiento genere nuevas oportunidades para quienes producen y trabajan en cada región”, señaló el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.

Dos jornadas para descubrir y proyectar los sabores rionegrinos

Las actividades se desarrollarán durante las mañanas del 26 y 27 de noviembre en la Casa de la Cultura de El Bolsón, donde se llevarán adelante cuatro paneles con referentes de distintos puntos del país.

La primera jornada comenzará con el panel “Indicación Geográfica y Denominación de Origen -cómo los sellos de calidad protegen y generan valor”, que abordará el uso de herramientas de diferenciación y certificación para proteger el origen de los productos y fortalecer su posicionamiento en los mercados.

La charla contará con la participación de:

Xabier Aguirre, director de Patagonia Astigarraga

Alfredo Baroni, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Cuyo

Adriana Simes, de la Universidad Nacional del Comahue.

Luego será el turno de “Alta cocina argentina con producto local”, un espacio en el que importantísimos chefs compartirán sus procesos de trabajo y experiencias, incorporando productos y prácticas gastronómicas locales.

Entre los expertos que disertarán se encuentran:

Patricio Negro, chef nacido en Viedma que desarrolla sus proyectos gastronómicos en Mar del Plata.

Matías Gutiérrez, chef ejecutivo del restaurante Abrasado, de Mendoza, distinguido en la Guía Michelin.

Leonardo Perazzoli, oriundo de Villa Regina, con proyectos gastronómicos en Las Grutas y Bariloche.

De esta manera, el intercambio permitirá explorar cómo los ingredientes y las tradiciones de cada región pueden convertirse en protagonistas de propuestas culinarias con identidad propia.

Durante la tarde, a su vez, cada chef brindará una clase de cocina junto a productores locales. Además, participará Faustino Fernández, cocinero de Santa Cruz, quien aportará su experiencia en relación con la carne de guanaco.

La segunda jornada comenzará con el panel “Internacionalización de la gastronomía argentina”, que pondrá el foco en las oportunidades y los desafíos para posicionar la gastronomía argentina y los productos regionales en nuevos mercados internacionales.

Martín Giralda, director de Marca País; Facundo Macarrón, de la Secretaría de Relaciones y Negociaciones Económicas Internacionales de Cancillería; Lucio Bellora, creador de Bariloche a la Carta (BALC); y Facundo Fernández, secretario de Fruticultura de Río Negro, serán los encargados de encabezar la charla donde uno de los grandes focos será el potencial de las producciones locales para trascender sus lugares de origen.

El último panel será “Hacer escuela desde la cocina regional. Sistematización de prácticas del territorio” y estará a cargo de Magda Choque Vilca, ingeniera agrónoma jujeña y referente de la cocina regional, junto a representantes de universidades provinciales. Por la tarde, habrán recorridos por establecimientos productivos referentes de El Bolsón, para conocer de cerca las experiencias y los procesos que forman parte de la identidad productiva y gastronómica.

Una identidad que se construye desde cada región

Durante las dos jornadas, el encuentro promoverá el fortalecimiento de la gastronomía rionegrina a partir de la puesta en valor de su riqueza productiva, la calidad de sus alimentos y las tradiciones de cada región, entendidas como expresiones de la identidad cultural y motores del desarrollo turístico.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de GustAr, un programa de articulación interinstitucional que reúne a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el propósito de impulsar el reconocimiento y el desarrollo de la gastronomía argentina.

En este marco, a través de Punto Río Negro, la provincia sostiene una política de promoción de la gastronomía y el turismo que busca integrar producción, cultura e identidad. La iniciativa apunta a consolidar los sabores rionegrinos como parte de un patrimonio propio y, al mismo tiempo, generar nuevas posibilidades de crecimiento, difusión y posicionamiento.