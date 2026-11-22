El concejal de Fuerza Patria Quilmes cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional, criticó el discurso de los referentes locales de La Libertad Avanza y defendió la continuidad de la obra pública en el distrito.

El concejal de Fuerza Patria Quilmes, Ezequiel Arauz, se sumó al debate político entre el oficialismo y la oposición con fuertes críticas hacia la gestión nacional de Javier Milei y los dirigentes locales de La Libertad Avanza (LLA).El edil apuntó contra la estrategia discursiva de los referentes libertarios del distrito, a quienes acusó de esquivar el debate sobre la situación financiera actual. "Tienen distinto perfil, pero coinciden en evitar hablar de economía, porque todos sabemos que no se mueve un mango. Por abajo está todo parado. Este esquema económico está terminado y fracasó", sentenció Arauz.

En esa línea, comparó el escenario actual con el tramo final del gobierno de Cambiemos: "Empieza a darse esa etapa que se dio con Macri en 2018. Ya ni a Milei defienden mucho, porque les resta votos. La política económica del presidente y [Luis] Caputo es un fracaso insostenible, un esfuerzo sin sentido y sin destino".

De cara al futuro electoral de su espacio, el concejal se mostró optimista si se logra construir unidad: "El peronismo empieza a ordenarse y si logra una propuesta nítida, amplia y competitiva, puede ganar en primera vuelta".

La discusión en el plano local

Por último, Arauz contrastó el panorama nacional con la administración municipal de Quilmes - en referencia a la gestión iniciada por Mayra Mendoza y continuada por Eva Mieri -, destacando la ejecución de infraestructura en los barrios.

"En lo local, la gestión sostiene un muy buen nivel de obra pública y cumple sus compromisos. Entonces, de lo único que hablan (desde la oposición) es de inseguridad", analizó el concejal.

Si bien reconoció que el delito "es un tema complejo en todo el Conurbano y el país", advirtió que "no es la máxima ni la única preocupación de los vecinos, del pequeño empresario o del comerciante local, que sufren por temas relacionados con el bolsillo, la incertidumbre laboral y una economía que no está funcionando".

"Ahí es donde tenemos que estar representando nosotros", concluyó.