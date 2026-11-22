La presidenta del Partido Justicialista de Lomas de Zamora, Daniela Vilar, junto al intendente y vicepresidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, encabezaron el cierre del Plenario de la Militancia del Peronismo lomense, del que participaron 2 mil compañeros y compañeras.

El encuentro, que se realizó en el club Sarmiento de Albertina, fue el corolario de los pre-plenarios, una nueva modalidad que se realizó en las 14 ciudades de Lomas de Zamora, y también convocó a los sectores de la “Generación del 70”, Mujeres, Géneros y Diversidades, Juventud y CGT para compartir miradas políticas y propuestas que se pusieron en común en la jornada central.

“Este plenario empezó hace meses. En cada barrio venimos juntándonos para escucharnos, compartir nuestros sentires ypensar qué podemos hacer para cambiar lo que nos preocupa. En este presente donde nos quieren hacer creer que los problemas colectivos son falta de esfuerzo individual, más que nunca apostamos a encontrarnos para comprobar que en realidad todos sentimos lo mismo, y solo juntos y organizados vamos a encontrar las respuestas. Porque muchos de nosotros somos hijos y nietos de trabajadores que, con gobiernos populares como los de Perón y Evita o Néstor y Cristina, pudieron darnos una vida mejor que la de ellos. Y ahora nos toca a nosotros hacer que nuestros pibes puedan decir lo mismo”, destacó Vilar.

Por su parte, Otermín señaló: “Venimos de atravesar la geografía de nuestro distrito, escuchando y tomando nota de ideas muy valiosas que van a formar parte de la hoja de ruta hacia lo que viene. La visita del Papá León demostró la vigencia de la agenda social y de derechos en la Argentina y como militantes tenemos que hacernos eco de ese llamado”.

“El desempleo, la angustia de no llegar a fin de mes y las dificultades cotidianas lastiman el corazón de nuestra comunidad. Frente a eso, como dijo Daniela, nuestra tarea como peronistas no es resignarnos ni aceptar esta realidad, sino organizarnos para transformarla y volver a construir un futuro donde todos y todas podamos vivir mejor”, añadió el intendente lomense, quien además se expresó a favor de la libertad de la presidenta del PJ nacional: “Desde las Lomas de Zamora defendemos a Cristina y exigimos su libertad, porque representa la síntesis de la esperanza y la garantía de un futuro con soberanía”.

En tanto, Vilar agregó: “Nos quieren hacer creer que si no llegamos a fin de mes, si nuestros hijos no pueden independizarse o si no podemos cumplir nuestros proyectos de vida es porque no nos esforzamos lo suficiente. Pero no podemos seguir confundiendo los problemas de nuestro pueblo con frustraciones personales. Hay un modelo económico que concentra la riqueza y les quita a las mayorías la posibilidad de progresar. Y frente a eso, nuestra tarea como peronistas no es resignarnos ni aceptar esta realidad, sino organizarnos para transformarla y volver a construir un futuro donde todos y todas podamos vivir mejor”.

“Este plenario es un punto de partida y una plataforma de acción para lo que viene. Abrazamos nuestra identidad peronista con orgullo y la convicción de transformar la vida de las familias con hechos concretos, organización, autoestima y solidaridad en nuestras Comunidades Justicialistas”, concluyó Otermín.