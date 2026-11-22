El intendente de Berazategui, Carlos Balor, participó de esta ceremonia tradicional que cada año organiza la Diócesis de Quilmes. El obispo Carlos José Tissera presidió la misa, que tuvo como lema “El Señor es el refugio de los Pobres”. Se realizó en el Gimnasio del Perpetuo Socorro (Quilmes), en el marco de la X Jornada Mundial de los Pobres, que instauró el Papa Francisco en 2017.

“Celebramos esta Misa en el año de nuestras Bodas de Oro diocesanas, dando gracias por estos cincuenta años de historia, y con el alma todavía conmovida por la reciente visita apostólica del Papa León XIV a nuestra Patria”, expresó Tissera.

Asimismo, exclamó: “Hace 31 años, en tiempos muy duros de desocupación y angustia social, nuestro querido Siervo de Dios, el Padre Obispo Jorge Novak, impulsó esta Misa de la Esperanza. Él entendió que el talento del Evangelio no se guarda bajo tierra por miedo a la crisis: se arriesga en la calle, en la olla popular, en la capilla de barrio, en la defensa de la dignidad del trabajador y en el abrazo al que sufre. Qué claro resuena ahora su mensaje para esta Jornada Mundial de los Pobres: no solo buscamos refugio en Dios, sino que estamos llamados a convertirnos nosotros mismos en refugio para los demás”.

En un momento de la ceremonia, el intendente Carlos Balor entregó una placa conmemorativa por los 50 años de la Diócesis de Quilmes, que fue bendecida por el Obispo.

Estuvieron presentes, integrantes del Gabinete municipal berazateguense, además de autoridades de Florencio Varela y Quilmes.