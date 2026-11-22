Organizado de manera conjunta por el Ateneo Cristina Conducción —en el marco de su décimo aniversario— y el Instituto Patria, el encuentro se llevó a cabo este viernes en el Auditorio de la Sede Piñeyro de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). El acto, encabezado por el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, Carlos Zannini, y el Senador provincial Emmanuel Santalla, contó también con la participación del Intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, el Diputado Nacional Carlos Castagneto, la Senadora Provincial Teresa García, y el Rector de la Undav, Jorge Calzoni.

La jornada comenzó a las 18:30 con las palabras de bienvenida del rector de la casa de altos estudios, Jorge Calzoni, quien recibió a los presentes y dio inicio formal a la actividad.

Al abrir el panel central, el senador provincial Emmanuel Santalla, señaló: "Se acerca el momento en que nosotros tengamos que escribir nuestra página en la historia de nuestro país. Y esa página tiene que decir que esta generación que sufrió derrotas electorales, que sufrió traiciones, nunca se quebró y siguió convencida de que se podía construir una Argentina diferente. Esas páginas que nosotros podamos escribir tienen que decir con mucha claridad que cuando muchos cobardes le dieron la espalda a Cristina, nosotros seguimos al lado de ella, acompañándola en San José 1111 para poder llevarla al verdadero balcón, al único balcón que la compañera tiene que estar, que es el de la Casa Rosada".

En esa misma línea, Santalla agregó: "Esta generación política tiene que escribir la página de su historia, y esta generación tiene como máximo exponente al compañero Máximo Kirchner, que está recorriendo la Argentina, como lo hizo Néstor, para pedir no solamente por la libertad de Cristina, sino para poder volver a devolverle la dignidad a los trabajadores, a los argentinos, a los jubilados, a nuestros pibes, y poder encausar de nuevo este país en el lugar que siempre tuvo que estar".

Luego tomó la palabra Pablo Zurro, intendente del partido de Pehuajó y vicepresidente del Instituto Patria, quien destacó: "Siempre valoro que me traten de leal porque para mí ser leal es una virtud. Y algunos, cuando no estoy, dicen que soy alcahuete. Alcahuete no. Peor, soy perro de Cristina. Cuando el perro identifica al amo, no lo deja nunca más".

A continuación, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Carlos Castagneto habló sobre la coyuntura y sostuvo: "Compañeros y compañeras, recorramos cada rincón. Cristina tiene que salir de San José 1111. Cristina tiene que ser la candidata. Y la única forma que lo vamos a lograr es haciendo una marcha nacional: de Norte a Sur y de Este al Oeste por Cristina libre y presidenta".

Más tarde fue el turno de la senadora provincial bonaerense Teresa García, quien afirmó: "A los que vayan a ser candidatos a presidentes, por lo menos de lo personal, quiero escucharlos decir qué van a hacer con el pago al FMI y los organismos de crédito. Qué van a hacer con este sector del poder judicial que tiene secuestrado al poder político. Qué van a hacer con los endeudados, qué van a hacer con los discapacitados, qué van a hacer con los jubilados. La única tarea que tenemos es tener las ideas claras de lo que vamos a hacer, pelear todos los días por la libertad de Cristina".

Finalmente, el cierre del panel estuvo a cargo del exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, Carlos Zannini, quien ante un auditorio colmado por militantes, vecinos y referentes de la región expresó: "La cárcel de Cristina no es solo proscripción: también es una lección para los demás, para amedrentar a los políticos cagones y que tengan miedo de que les pase lo mismo. Eso es lo que quieren: que tengamos miedo de terminar como Cristina. No, señor. En el pueblo argentino no hay miedo. Cristina es inocente. Con Cristina libre, de San José a la Rosada".