El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recorrió las obras de pavimento que se ejecutaron a través de la Planta Asfáltica Municipal en Margarita Weild entre Monasterio y San Carlos, en la localidad de Monte Chingolo, con el objetivo de mejorar la circulación peatonal, vehicular y la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas.

“En el día de hoy hicimos 14 intervenciones de pavimento en todo el Centro Comercial de nuestro querido Monte Chingolo y tres cuadras de tomado de juntas. Es un trabajo muy importante que se suma al cambio de la iluminación que hicimos en la avenida Eva Perón y las obras que estamos haciendo en el Parque Lineal, desde Cnel. Lynch y Caaguazú hasta la Estación de Chingolo donde estamos mejorando toda la traza. De esta forma seguimos trabajando para lograr la ciudad que nos merecemos”, destacó Álvarez.

En ese marco, también se concretaron tareas similares sobre la avenida Eva Perón en las intersecciones con las calles Coronel José Rondeau y Chilavert, al igual que en Perón entre Condarco y Corvalán; y en Tucumán entre Chilavert y Dirk. H. Kloosterman, entre otras. Por otra parte, se desarrollaron tareas de sellado de juntas sobre Eva Perón en los tramos entre Corvalán y Cotagaita y entre Chilavert y Chorroarín.

Estas acciones forman parte de una tarea sostenida que lleva a cabo el Municipio, ya que diariamente se desarrollan 11 frentes de obra a lo largo y ancho del distrito: tres de cuadras completas, cuatro de bacheo, dos de tomado de juntas, uno de reconstrucción de cordones y otro de preparación de suelos.

Vale destacar que el Plan de Pavimentación 2024 – 2027 contempla la concreción de obras de asfalto en 800 cuadras completas y 2.000 intervenciones de bacheo en los diversos barrios de la ciudad.