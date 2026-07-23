El senador Bonaerense Emmanuel Santalla recorrió Marconi Hogar y Casa Conti, dos comercios con una extensa trayectoria en Avellaneda, donde conversó con sus dueños sobre la situación que atraviesa el sector.

Daniel y Eduardo coincidieron en expresar una misma preocupación: la fuerte caída del consumo y de las ventas como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, una realidad que impacta de lleno en la actividad comercial de nuestra ciudad.

A este escenario se suma el incremento de los costos fijos, como los servicios, los alquileres y las tasas municipales, lo que convierte cada mes en un verdadero desafío para sostener los locales abiertos y preservar las fuentes de trabajo.

La situación que viven Marconi Hogar y Casa Conti se repite en numerosos comercios de Avellaneda. En ese marco, Santalla destacó la importancia de seguir recorriendo los barrios, escuchar a quienes todos los días sostienen el comercio local y defender políticas que promuevan el consumo, el trabajo y la producción.