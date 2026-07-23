La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezó la presentación del Programa de Habilitaciones Comerciales e Industriales Gratuitas, una iniciativa que busca reducir los costos que deben afrontar quienes deciden iniciar una actividad económica en la ciudad. El acto se desarrolló en el Palacio San Juan Eventos, y Liora Coffee fue el primer beneficiario del nuevo trámite.

"Es una alegría y un enorme orgullo poder contar con esta nueva herramienta, una ordenanza que puede facilitar a aquellos que quieran desarrollar o abrir las puertas de un nuevo comercio o de una industria en Quilmes de manera gratuita. Porque sabemos que no solo alcanza con la gratuidad, sino también con desburocratizar el Estado. Mayra desde el primer día nos insiste en hacerles más simples los trámites y las gestiones a nuestros vecinos y vecinas. Para nosotras es importante seguir profundizando políticas públicas y programas como estos que sigan apostando y confiando en nuestra ciudad", sostuvo Eva, acompañada por el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery; el secretario de la Agencia de Fiscalización, Julián Bellido, y su par de Desarrollo Económico, Eva Stoltzing.

Y afirmó: "En Quilmes no elegimos ni destruir ni cerrar persianas. Elegimos abrazar, caminar juntos, pensar mancomunadamente cómo hacer mejor nuestro trabajo y que ustedes, tanto las industrias como los comercios, puedan seguir dándole oportunidades de crecimiento a cientos de familias quilmeñas".

En tanto, Bellido precisó: "Hay que pasar de un Estado presente a un Estado eficiente. Desde 2019, Mayra nos insiste todos los días que sigamos construyendo comunidad. Hacer más accesible algunos de los tantos trámites que los comerciantes tienen que hacer. Hay que derribar los falsos mitos de lo público versus lo privado. Necesitamos de todas las partes, es necesario el trabajo en conjunto para seguir fortaleciendo esta comunidad económica entendiendo que nadie se salva solo".

En este marco, Stoltzing, puntualizó: "En este escenario económico complejo, el Municipio puede colaborar haciendo un esfuerzo otorgando habilitaciones de manera gratuita. En Quilmes entendemos que el Estado tiene que ser un Estado amigable y presente que facilite los trámites y en eso venimos trabajando".

Durante la ceremonia, se proyectaron videos institucionales con comercios que realizaron su gestión de habilitación, como por ejemplo el restaurante "Horno de Barrio". También se presentó el ejemplo de "Liora Coffee", el primer comercio que utilizó el trámite de habilitación bajo la Ordenanza de Gratuidad. El Programa de Habilitaciones Comerciales e Industriales Gratuitas, creado a partir de la Ordenanza Nº 14.481/2026, da cumplimiento al compromiso asumido durante la apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y busca minimizar los costos que deben afrontar los emprendedores que decidan iniciar una actividad económica en Quilmes.

La jornada pone en valor la importancia del trabajo articulado entre el Municipio y el sector privado para consolidar una gestión pública cada vez más eficiente, transparente y cercana a vecinos, comerciantes e industriales. Es una iniciativa central que otorga una bonificación del 100% en los derechos de oficina para los siguientes conceptos: Habilitación Comercial e Industrial; liberación de tasas; liberación de causas contravencionales, y tramitación de Libretas Sanitarias.

Durante la jornada también se presentó la digitalización del trámite, con el Portal Integral de Habilitaciones, a través de Mi Quilmes Digital, que permitirá iniciar y gestionar parte del procedimiento de manera online en la página web del Municipio, lo que simplificará el procedimiento, brindará mayor claridad sobre los requisitos y reducirá la cantidad de traslados y gestiones presenciales.

En la actividad, además del primer certificado de Habilitación Comercial Gratuita a Liora Coffee, se les entregaron los Certificados de Aptitud Ambiental a Laboratorios Konig SA y a Texfilt SRL; las credenciales a 3 titulares de puestos de Ferias Francas: Sandra Tazo, Augusto Pulen y Fernando Rey.

También se entregaron 10 certificados de Habilitación Comercial: Akle Taibe (gastronomía, 9 de Julio 141, Bernal); La Soñada E&E (eventos, calle 873 Nº 4701, Villa La Florida); Fabric Sushi (gastronomía, Moreno 391, Quilmes); Open 25 Market (kiosco, Rivadavia 51, Quilmes); El Buen Sabor (autoservicio, calle 894 Nº 4383, Solano); Aristóbulo Distribuidora (Aristóbulo del Valle 1480, Quilmes Oeste); Colchonería Confort (Mitre 999, Quilmes); Empa Market (gastronomía y panadería, avenida 844 Nº 2339, Solano); Fast Games (videojuegos e informática, Sarmiento 658 local 7, Quilmes), y Nación Gaucha (indumentaria y talabartería, San Martín 686, Quilmes).