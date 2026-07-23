“Cientos de chicos, chicas y familias disfrutan las Vacaciones de Invierno 360 con juegos, circo, espacios gamers, maquillaje artístico, plaza blanda y muchas actividades para compartir. Hasta el 2 de agosto, Quilmes va a vivir dos semanas con más de 400 propuestas culturales, recreativas y deportivas, todas libres y gratuitas, para que cada familia pueda disfrutar de este receso cerca de su casa. Con Mayra Mendoza elegimos que el acceso a la cultura, al juego y al encuentro también sea una política pública. Y que estas vacaciones sean, además, una oportunidad para seguir acompañando el trabajo de nuestros artistas y fortalecer la identidad cultural de nuestra ciudad”, señaló Eva, que además de recorrer los distintos espacios y atracciones del predio, compartió la jornada con las familias y los jóvenes que participan de la propuesta.

En tanto, la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, sostuvo: “Es una propuesta para todas las edades con entrada libre y gratuita. Invitamos a que todas y todos puedan acercarse. El Municipio de Quilmes a través de esta política pública garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a un espacio de diversión. Eso es sumamente importante”.

Por su parte, la vecina Laura Riquelme, contó: “Vinimos el año pasado y este. Es recontra importante que el Municipio promueva este tipo de espacios porque hay gente que no puede pagar. Es una linda propuesta para que todos los chicos puedan disfrutar. A su vez, Lucía Benítez, dijo: “Me parece magnífico esta propuesta para la sociedad porque es libre y gratuita. Me tome esta semana de vacaciones para disfrutarlo con mi hija”.

El Gran Parque de Juegos se podrá disfrutar hasta el sábado 1 de agosto, todos los días de 10 a 15. El predio cuenta con espacios gamers, estaciones de maquillaje, plaza blanda, centro de actividades, carpa de circo, samba, simulador 5D, reloj loco, simulador de surf, bungee jumping, pista de cuatriciclos, carreras de obstáculos, inflables, camas elásticas y foodtrucks, entre otras acciones.

Cabe destacar que la agenda de invierno en el Municipio de Quilmes contempla más de 400 propuestas culturales, recreativas y educativas, con entrada libre y gratuita, que se desarrollarán hasta el domingo 2 de agosto en distintos espacios culturales del distrito. La oferta incluye funciones de teatro, cine, títeres, circo, música y danza, además de talleres y experiencias participativas destinadas a chicos, chicas y familias.

Las actividades también tienen lugar en el Teatro Municipal, la Casa de las Culturas, el Espacio INCAA Quilmes, el Centro Cultural Mercedes Sosa, el Museo Histórico Fotográfico, el Museo Almirante Brown, el Museo Roverano, el Museo del Transporte, la Biblioteca Domingo Sarmiento, el CPC Amaicha, el CPA Leonardo Favio y el Centro Cultural y Biblioteca IAPI, entre otros espacios comunales.

La programación completa, con días y horarios, se encuentra disponible en: www.quilmes.gov.ar/agenda.

Participaron también de la actividad el secretario de Participación Ciudadana, Fabio Báez; el subsecretario de la citada área, Facundo Rivero, y el director de Culturas en Barrios, David Pereyra, entre otros funcionarios.