Se viene la fiesta de rock más esperada en la Zona Sur: el Bera Rock 2026. Se realizará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, con la presentación de bandas locales y consagradas en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, ubicado en calle 148 y 18. La entrada será gratuita y por orden de llegada, ya que la capacidad es limitada.

El Bera Rock es organizado por la Secretaría de Cultura y Educación municipal e impulsado por el intendente Carlos Balor. En su edición 2026, a lo largo de las tres jornadas participarán bandas de escuelas locales, otras del distrito en los segmentos "Rock en Construcción" y “Amplificadas” y un bloque de bandas tributo; así como la Orquesta Escuela Municipal y músicos consagrados para cerrar cada fecha. En el marco de este emblemático evento, se podrá disfrutar de los siguientes estilos musicales: Rock Nacional, Funk Rock, Reggae, instrumental, Ska; Rock & Roll, Blues, Country, Folk Fusion; Pop, pop/rock, Progresivo, Alternativo, Experimental, Indie; Heavy, New Metal, Hard Rock, Hardcore; Punk y Grunge. Asimismo, habrá un variado sector gastronómico a disposición.

Este megaevento musical organizado por la Municipalidad de Berazategui comenzó en 2009, por gestión del Dr. Juan José Mussi. En su primera edición batió el Récord Guinness, ofreciendo 160 horas y 35 minutos ininterrumpidos de rock en vivo, marca que jamás pudo ser superada por ningún otro evento del mundo. Con el paso de los años se convirtió en un show emblemático de toda la Zona Sur, con la asistencia de más de 40 mil personas, caracterizado por impulsar talentos locales a través de diferentes convocatorias, a la par de la presencia de artistas de renombre. Asimismo, el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo oficia como un espacio libre de alcohol y humo, donde espectadores de todas las edades disfrutan de recitales de distintos subgéneros del rock, a la vez que los y las artistas disponen de la más alta calidad en asistencia técnica en luces, sonido y dos escenarios completos.

Inscripción de bandas locales para ser parte del Bera Rock

La convocatoria de bandas para la edición 2026 se realizará hasta el viernes 24 de julio, de 17.00 a 20.00; y el sábado 25, de 10.00 a 13.00, en el Complejo Cultural Municipal León F. Rigolleau (Calle 15 Nº 5675). Los requisitos son contar con al menos dos integrantes residentes en Berazategui para formaciones de hasta cinco integrantes; y de 3 (tres) integrantes residentes en Berazategui en caso de superar este número; presentar completa la planilla de inscripción disponible en berazategui.gob.ar/cultura, una reseña de la banda y fotocopias de los DNI de los integrantes locales. Además, se deberá subir material de audio con dos temas musicales como mínimo -interpretados por el conjunto- y links para poder ver presentaciones en vivo en https://forms.gle/uRpH1mR662rb4Gto8.

Para más información, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/cultura.