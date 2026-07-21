El director técnico de Deportivo Berazategui, Juan José Serrizuela, se refirió públicamente a la salida del arquero Joaquín Pucheta, quien en los últimos días quedó en el centro de versiones y acusaciones que lo vinculan con presuntas redes de apuestas deportivas.

Durante una entrevista en el programa partidario de radio conducido por el periodista Daniel Aguirre, el entrenador fue categórico al sostener que "ensuciar a una persona no está bien" y remarcó que "no hay pruebas" que respalden esas acusaciones.

Serrizuela también reveló que el arquero atravesaba un difícil momento personal, ya que hacía apenas unas horas había fallecido su abuela, situación que, según expresó, lo afectó profundamente.

En otro tramo de la entrevista, el DT destacó la fortaleza del grupo y aseguró que el plantel permanece unido, confiando en que el equipo podrá cumplir el objetivo de lograr el ascenso.

Finalmente, el entrenador dejó un mensaje apoyado en su fe al afirmar que "Dios todo lo ve", manteniendo una postura de confianza y esperanza en medio del complejo presente que atraviesa el club.

Vía @sentimientonaranjaadb