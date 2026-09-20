En el marco del Día Nacional de la Persona Donante, la Ciudad les rindió un emotivo homenaje con la plantación de un microbosque urbano en la Plaza Irlanda, en Gaona y Donato Álvarez.

El “Microbosque de la Vida” representa en cada futuro árbol los valores de vida, legado y continuidad, con un espacio que crecerá y permanecerá en el tiempo. Y sintetiza el reconocimiento a quienes, a través del gesto solidario de donar órganos, hicieron posible transformar y prolongar otras vidas.

El Microbosque tiene 55 metros cuadrados con 240 ejemplares plantados de 14 especies nativas como el Fumo bravo, Salvia guaranítica, Ceino, Sen de campo y Chai Chai, entre otras. Son dos sectores que forman un corazón unidos por un sendero central, que ayuda a la biodiversidad y fortalece la infraestructura verde de la Ciudad.

El microbosque forma parte de la estrategia de la Subsecretaría de Ambiente de la Ciudad para impulsarlos mediante una adaptación de la técnica Miyawaki, de rápido desarrollo dentro de la Ciudad. Y, además, promueve entornos más saludables.

La iniciativa se realiza junto al Ministerio de Salud, al Instituto de Trasplante de la Ciudad y la Comuna 6. Y toma el enfoque de Una Sola Salud (One Health), que reconoce la relación entre la salud de las personas, los ecosistemas y las demás especies, promoviendo una Ciudad más saludable, biodiversa y resiliente.

En la plantación participaron el Jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Salud, Fernán Quirós; la subsecretaria de Ambiente, Natalia Persini; el presidente del Instituto de Trasplante, Carlos Fernando Cichero, el subsecretario de Justicia, Fernando Calvo, y familias donantes de órganos y también quienes los recibieron.

Tras una breve explicación sobre cómo debía realizarse, la familia Trivisonno plantó el primer futuro árbol. A los seis años, María Antonella Trivisonno murió en un accidente de tránsito en Rosario el 29 de agosto de 1999. Sus padres, Silvia y Alejandro, donaron sus órganos y hoy impulsan que más gente siga ese camino.