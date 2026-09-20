Finalizada la eucaristía en la Catedral de Quilmes el concejal Ezequiel Arauz hizo referencia a las convocantes celebraciones por el cincuentenario de la diócesis regional.

“La diócesis de Quilmes nos despierta orgullo y admiración. Yo he planteado en el recinto varias veces que el padre obispo Jorge Novak y lo que representa ya es parte de nuestra identidad de quilmeños. Es un verdadero regalo que Novak haya pasado por nuestra región y este ligado a aquel origen hace 50 años”.

“Los valores, el magisterio y las causas que defendió Novak son universales” contino el edil. “Se trata de poner la dignidad humana en el centro. De aceptar y abrazar lo diferente, de caminar juntos, de construir comunidad desde la justicia social y el amor al prójimo”

“Tissera, Colombo, Farinello, Caputo, Margni, De La Serna, Blanco y tantos otros son nombres que expresan ese legado, un compromiso y una impronta indudable que hoy estamos celebrando. La iglesia de Quilmes siempre tuvo la capacidad de acompañar a su pueblo. Incluso en lo momentos mas oscuros”

“Lo había dicho el Papa Francisco esta Diócesis es creativa y no dudo en afrontar las realidades. Mientras esperamos la histórica llegada de León XIV, saludamos a todos los católicos Quilmes, Varela y Berazategui y a quienes se alegran con este aniversario” concluyó el concejal.