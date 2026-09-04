Ante los reiterados llamados y mensajes, el Centro Médico Pueyrredón no da respuestas concretas ante la urgencia de un paciente baleado en un intento de robo. El paciente con riesgo de vida necesita urgente traslado a UTI, y al igual que VITAL siguen sin darle asistencia médica, con su cuota al día.

“Mi papá está internado en el Hospital Evita Pueblo y necesita urgentemente traslado a UTI.

No logro comunicarme telefónicamente ni hay en la página web detalle de los centros que ofrecen estos cuidados a socios. Tampoco atienden el teléfono.

Agrego que mi papá recibió un disparon de arma de fuego en un intento de robo y que fue derivado por el SAME al Evita Pueblo (3/) en la noche) porque VITAl no tenía ambulancia", denuncia uno de los tantos mensajes realizados.