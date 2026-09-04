Alumnos de Arquitectura y de Ingeniería Civil expusieron un informe preliminar de su trabajo “Centro de interpretación, monitoreo y estudios ambientales - Villa Inflamable”.

En lo que representa un hito en vinculación interinstitucional, estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Avellaneda (UTN FRA) que se encuentran en la etapa final de su carrera, presentaron su trabajo final realizado en forma conjunta.

Se trató de la exposición preliminar del trabajo final “Centro de interpretación, monitoreo y estudios ambientales - Villa Inflamable”, realizado articuladamente en virtud de un convenio firmado entre ambas instituciones y que tiene por objetivo unir estas disciplinas para poder abordar en forma integral propuestas de solución a distintas problemáticas urbanas.

En dicho marco, plantearon una serie de mejoras a desarrollar en su entorno en temas como déficit habitacional, acceso a servicios básicos y de calidad, saneamiento ambiental y generación de espacios verdes.

Tras la exposición, el rector de la UNDAV y docente de la materia, Jorge Calzoni, junto a autoridades y docentes de ambas instituciones, destacaron la relevancia de esta propuesta, que fomenta la vinculación académica y el trabajo en equipo entre ambas profesiones.