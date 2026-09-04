Desde la Asociación Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires vemos con dolor y preocupación cómo el presidente Javier Milei gira livianamente en el aire, como un panqueque. Y como buen súbdito colonial salió a montarse sobre la causa Malvinas, haciendo seguidismo de la política internacional del presidente estadounidense Donald Trump.

Tengamos en cuenta que Trump declaró balbuceante ante una periodista: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”. La declaración se dio en medio de la puja del magnate del Norte con Gran Bretaña. ante la supuesta falta de apoyo de Londres en sus ataques a Irán y la resistencia británica a aumentar el gasto en defensa al 5%.

Política internacional que huele a naftalina

La postura de Milei no es nueva. Las más cruentas dictaduras en la Argentina ya hicieron seguidismo del amo. El sometimiento del país a las políticas internacionales de Gran Bretaña primero y de Estados Unidos luego ha generado un gran perjuicio histórico, pérdida de soberanía y endeudamiento económico permanente.

Luego de hacer campaña política en 2023 ensalzando entre sus personalidades admiradas a Winston Churchill (primer ministro del Reino Unido entre 1940 y 1945) y a Margaret Thatcher (primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas y responsable del hundimiento del ARA General Belgrano fuera de la zona de exclusión en 1982), Milei hoy amasa un nuevo panqueque para que Trump pueda desayunarse las riquezas naturales, estratégicas y geopolíticas de la Argentina.

Infame

La postura podría compararse con la asumida por la dictadura en la Década Infame (1930-1943), cuando en el marco de la política de 'interdependencia indispensable' con el Reino Unido, Julio Argentino Roca (hijo) consideró que “la República Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico”.

Galtieri con Peluca

Emulando a la última dictadura cívico-militar (1976-1983) —que en 'defensa del mundo occidental y cristiano' y siguiendo los lineamientos de la Escuela de las Américas - emanados desde Estados Unidos - se definió como el principal bastión del hemisferio sur en la lucha global contra el 'comunismo apátrida, Milei retoma la triste figura del general Galtieri. Aquel que viendo cómo 'El Proceso' perdía consenso y comenzaba a hacer agua ante el fracaso económico y social, decidió una invasión improvisada de las islas, salió al balcón de la Casa Rosada, llamó a la unidad del pueblo y mandó a 649 soldados argentinos a la muerte.

Levantar la imagen para el 2027

Asediado por la caída en las encuestas y por la confirmación, de su propia boca, de que su programa económico “nunca funcionó”, y frente a las resonantes quejas de empresarios y al creciente conflicto social en las calles, que hacen que el núcleo real del poder analice un recambio de figura para la candidatura presidencial en 2027, Javier Milei pegó el panquecazo y viró 180 grados en su discurso sobre Malvinas.

Malvinizando su discurso busca aferrarse a un eje nacional —por fuera de la inflación, el cierre de empresas y el endeudamiento de las familias— que pueda sensibilizar la dispersión y la disconformidad social tras su figura de cara a las próximas elecciones.

En realidad, durante la cadena nacional el presidente solo anunció medidas que ya estaban vigentes y que su gobierno nunca aplicó: las sanciones por las actividades de exploración y explotación británicas en Malvinas (Leyes 26.659 y 26.915 puestas en vigencia durante gobiernos peronistas). Además, sobreactuó la supuesta creación de una Base Naval en Ushuaia, algo ya iniciado en 2022 sin la participación de otro país.

Alertas sobre Patagonia, Tierra del Fuego y legislación clave

El CECIM La Plata, entre otros puntos, nos llama la atención sobre el hecho de “utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad en el marco de la estrategia contrainsurgente del Escudo de las Américas”.

En esa dirección, interpretan que entre líneas se esconde un plan de vaciamiento de la Patagonia y de la provincia de Tierra del Fuego, vinculando esta sospecha con un paquete de medidas impulsadas desde el comienzo de la gestión libertaria: “No era casualidad derogar la ley de tierras, como tampoco la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada”, advirtieron.

Por eso, desde ATE Provincia redoblamos el reclamo que siempre sostenemos: “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Volveremos a Malvinas de la mano del pueblo”.

Nunca un gobierno represivo, ajustador, insensible, destructor del estado, destructor de los puestos de trabajo y de la economía, fuerte con los débiles y débil con los fuertes, fugador de divisas, entregador de soberanía y antidemocrático podrá salvarnos como nación.

Para eso estamos los trabajadores y el pueblo organizado. Que no vamos a cejar en la lucha hasta sacar a Milei y a este proyecto neofascista del poder, para alcanzar un gobierno popular y recuperar no solo Malvinas, sino toda la dignidad, la felicidad y la grandeza que nos merecemos como nación.

Puede ser una imagen de una o varias personas y texto que dice "9] 0 erar Plerat LNacion GIE Buenos Provinciade de Buenos-Aires lres". Puede ser una imagen de fútbol, fútbol, multitud y texto que dice "LAS MALVINAS VINAS SON RGENTRAS ARGE NTKNAS"