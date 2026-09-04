El presidente del Concejo Deliberante de Avellaneda, Hugo Barrueco, participó de la presentación de Dock Sud Global y Aula Puerto, dos nuevas herramientas destinadas a fortalecer el desarrollo productivo, la inserción internacional de las empresas y la capacitación vinculada al sector portuario. Las mismas fueron impulsadas por la Presidenta del Consorcio de Gestión Puerto Dock Sud, Mónica Litza.

La actividad se desarrolló en el marco de la Ronda de Negocios Avellaneda 2026, realizada en el Parque “La Estación”, que reunió a representantes de más de 400 entidades, entre pymes, grandes industrias, cooperativas, entidades financieras y organizaciones del entramado productivo.

Durante la jornada, Litza destacó el rol estratégico del Puerto de Dock Sud como motor logístico para el país y remarcó la importancia de generar nuevas oportunidades para las empresas y los trabajadores bonaerenses.