El intendente de Berazategui, Carlos Balor, mantuvo un encuentro con representantes de empresas y autoridades del sector productivo de la provincia de San Juan, en el Parque Industrial Plátanos. La reunión se desarrolló junto al Clúster Energético y Minero de Berazategui y tuvo como objetivo fortalecer los vínculos entre los sectores industriales, además de generar nuevas oportunidades de cooperación e intercambio.

"En Berazategui acompañamos a los industriales y les agradecemos. Espero que podamos hacer algo juntos, que se lleven una linda experiencia. Cuenten con nosotros para lo que necesiten, estamos siempre a disposición", expresó Balor, dirigiéndose al sector productivo de la provincia de San Juan.

La delegación sanjuanina estuvo encabezada por el secretario de Industria, Comercio y Servicios de San Juan, Alejandro Martín; y el director de la Agencia de Inversiones de San Juan, Martín Palisa. El encuentro también contó con la participación del secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra; y del presidente de la Unión Industrial de Berazategui, Alejandro Bartalini; además de representantes de empresas sanjuaninas y berazateguenses, quienes compartieron experiencias y analizaron posibilidades de articulación entre ambos sectores productivos.

En este sentido, el presidente de la Unión Industrial de Berazategui, Alejandro Bartalini, destacó: "Con la Unión Industrial de San Juan hemos firmado un convenio de reciprocidad en cuanto a educación y trabajo conjunto. Estamos muy contentos con esta visita, fue muy fructífera y esperamos que se avance en todas las gestiones para que Berazategui y San Juan puedan trabajar juntos. El trabajo que hace el Municipio con los Parques Industriales en Berazategui es muy importante".

La visita de la Comitiva sanjuanina surgió a partir del vínculo generado durante la participación de empresas que integran el Clúster Energético y Minero de Berazategui en la Expo Minería, realizada en la provincia de San Juan. Actualmente, este Clúster local se encuentra conformado por 14 firmas de amplia trayectoria industrial, especializadas en la provisión de productos y servicios para los sectores de petróleo, gas y minería.