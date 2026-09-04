En el día de ayer, miércoles 2 de septiembre, la Junta de Estudios Históricos de Quilmes recibió una importante donación para el acervo local.

Luego de ser contactados en forma privada, la Secretaria de Actas de la Junta, Romina Cuevas, y el ex Coordinador General, Guillermo Mármol, recibieron parte de la documentación que había sido desechada de la antigua casa de Rodolfo López.

El material fue recepcionado en la Casa de las Culturas y entregado inmediatamente a la Biblioteca Pública Municipal "Domingo Faustino Sarmiento", donde será catalogado y preservado para su consulta.

"Este hecho, sumado a la reciente recuperación del libro de Agustín Matienzo sobre Carlos Morel, representa una luz de esperanza para la preservación de nuestra historia y nos interpela como comunidad a asumir la responsabilidad de cuidar nuestro patrimonio histórico y cultural", contaron desde la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, quienes agradecieron a la persona que, en forma anónima, rescató el material y se tomó el trabajo de contactarse para su entrega.

"Con ese gesto humilde y enorme a la vez, ha hecho muchísimo por la historia de todos los quilmeños", señalaron.