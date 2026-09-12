El ex intendente de Avellaneda participó del plenario del MDF que reunió a dirigentes y militantes de la sexta sección, encabezado por Carlos Bianco.

El ex intendente de Avellaneda y dirigente del peronismo Jorge Ferraresi, participó este sábado del plenario del MDF realizado en Coronel Suárez, localidad del sudoeste bonaerense.

El encuentro reunió a dirigentes y militantes de 22 municipios de la sexta sección que adhieren al movimiento encabezado por el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof.

Además de Ferraresi, estuvo presente el jefe de asesores del gobernador Carlos Bianco, la ministra de Gobierno Cristina Álvarez Rodríguez, su par de Infraestructura Gabriel Katopodis y una veintena de jefes comunales del sur bonaerense y también del conurbano, además del anfitrión, Ricardo Moccero.

En su alocución, Ferraresi dejó estas definiciones:

“La primera tarea es construir mayorías. Como nos enseñó Perón, a partir de la comunidad organizada. Si uno construye mayorías tiene chance de ganar elecciones. Y cuando uno gana elecciones, la obligación es transformar. Entonces la siguiente tarea es ver qué se necesita en cada territorio para poder concretarlo”.

“No solo estamos discutiendo una hoja de ruta para el 2027, también estamos debatiendo una manera de construir, que debe ser multisectorial, de abajo hacia arriba, desde los territorios. El destino es una Argentina con trabajo, desarrollo y bienestar para el pueblo”