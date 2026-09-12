

Ya se encuentra abierta la inscripción para el 4to Gran Premio Argentino Ríos, la clásica competencia de ciclismo en circuito callejero que se disputará el domingo 25 de octubre en Berazategui. El evento, que cuenta con el impulso del intendente Carlos Balor, es organizado por la Peña Ciclista Argentino Ríos de Berazategui junto a la Municipalidad.

Los y las ciclistas federados que deseen participar pueden inscribirse a través del siguiente link: forms.gle/x2tduhQPPUJ7hnUm6. Los vecinos y vecinas están invitados a acercarse como espectadores y disfrutar de este gran evento, con acceso libre y gratuito.

Adrián Di Nucci, presidente de la Peña Ciclista Argentino Ríos de Berazategui, afirmó: “La competición se realiza en homenaje a Argentino Ríos. A pedido del intendente municipal Carlos Balor, acordamos hacerlo todos los años. Argentino fue el creador del ciclismo en Berazategui; organizó carreras en todos los barrios. Y agregó: “Este año participan distintas categorías. Incluiremos el Mountain Bike, con una primera largada a las 8.00 am y la última, "la élite", a las 15.10. Es la más extensa y veloz”.

Asimismo, destacó: “Es sumamente importante que el Municipio incluya este evento en su agenda. Carlos Balor, además de ser deportista, fomenta estas iniciativas. La carrera es el domingo 25 de octubre y se pueden inscribir a través de nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook, Instagram y Tik Tok como Peña Ciclista Argentino Ríos”.

La jornada comenzará a las 8.00 en Av. Mitre y calle 5. Y el recorrido se extenderá sobre Av. Mitre entre Av. Varela y la Plazoleta de los Autonomistas (calle 7).