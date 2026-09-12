Lanús Gobierno llevó a cabo la reapertura de la Unidad Barrial Participativa (UBP) “La Maquinita” ubicada en la avenida presidente Raúl Alfonsín entre General Madariaga y Héctor Guidi, en Gerli, donde se hizo la remodelación de sus instalaciones y se incorporó equipamiento para el beneficio de los vecinos y de las vecinas del barrio.

Allí se renovaron los sectores de cocina, comedor, baños y los espacios donde funcionan los programas Envión y de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinES); se creó un nuevo sitio para primera infancia, se colocaron nuevo mobiliario y cartelería; se realizaron tareas de pintura, de reparación de cubiertas, pisos, revestimientos; y se efectuó el cerramiento perimetral, entre otras tareas.

La actividad contó con la participación de la Jefa de Gabinete, Nadia Burgos; la secretaria de Desarrollo Social, Eugenia Meana; el subsecretario de Hábitat, Julián Olivares; y el concejal David Fernández.