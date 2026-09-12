“En Quilmes tenemos que tener fe en nosotros mismos y en nuestra comunidad, y saber que hay un vecino que está pensando también cómo hacemos para vivir mejor. Son tiempos donde hay que poner en valor ese trabajo comunitario y fortalecerlo. Tenemos que ser cada vez más solidarios y estar mirando mucho más qué le pasa al otro”, aseguró Mayra.

Y agregó: “Somos un proyecto político con una clara ideología: somos peronistas, kirchneristas, queremos a Cristina libre porque Cristina es la garantía de poder llevar adelante estas obras, en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Somos peronistas, pero sobre todo somos gente de trabajo; vecinos y vecinas de Quilmes que queremos que nuestro Municipio esté mejor todos los días. Sabemos que no hay una fórmula mágica, es con proyección, trabajo, compromiso, gestión y lo que nos propusimos desde el comienzo, de la periferia al centro, seguir fortaleciendo todo lo que necesitan nuestros vecinos de los barrios y no dejar olvidados los límites”.

La Intendenta de Quilmes en uso de licencia, afirmó: “Sabíamos que nos iba a costar mucho y nos cuesta mucho, porque hoy lo hacemos solos y solas. Lo hace el Municipio de Quilmes. La tasa de contribución que pagan con mucho esfuerzo los vecinos y vecinas es administrada por el Municipio y devuelto en obras. Se ve reflejado en nuevos polideportivos, nuevos accesos y eso es algo que no deben perderlo de vista nunca. Y a los gobiernos hay que exigirles que den resultados y que tengan resultados para bien en la vida de la gente”.

Mayra indicó que “el año que viene, gracias a Dios, y a los tiempos de la democracia, volveremos a elegir un gobierno nacional. Entonces, tengamos en cuenta lo que estamos viviendo ahora, y cómo vivíamos antes, en otros tiempos y con otros gobiernos, cómo vivíamos cuando Cristina era presidenta. Ella hoy está en San José 1111, secuestrada por el poder, la proscribieron y no dejan que vuelva a ser candidata o presidenta. Queremos a Cristina libre y que pueda volver a ser nuestra presidenta. Porque los mejores años de la vida de los argentinos y las argentinas, aunque muchos todavía no lo quieran reconocer, fueron con Cristina presidenta. Soñemos otra vez con poder volver a tener esa Argentina con trabajo, inclusión, crecimiento y con el país desendeudado, creciendo en soberanía de todo tipo. Volvamos a soñar tener un gobierno del pueblo y para el pueblo”.

Por su parte, Mieri aseveró: “Este anuncio de obra, que es mucho más que un edificio, porque sabemos que cuando el Estado pone en valor este tipo de obras, es símbolo de que más pibes y más familias puedan acceder a uno de los derechos fundamentales, como es el acceso al deporte. Cuando el Gobierno Nacional se retira, en Quilmes no nos quedamos de brazos caídos ni cruzados. Con la impronta de trabajo de Mayra y con la planificación que tuvimos en todos estos años, poniendo los recursos donde hay que ponerlos, y haciendo lo que hay que hacer, tenemos más Estado, participación y derechos para nuestros vecinos y vecinas. Y así lo queremos seguir haciendo”.

La construcción del nuevo polideportivo, que se realizará con fondos 100% municipales, permitirá ampliar el acceso al deporte y la recreación en Bernal Oeste, acercando a la comunidad un espacio para la actividad física, el aprendizaje y el encuentro entre distintas generaciones. El proyecto integra instalaciones deportivas, espacios de servicio y áreas de uso comunitario, con recorridos accesibles y sectores de permanencia que favorecerán la participación y el desarrollo de actividades durante todo el año.

El complejo contará con un sector deportivo que incluirá: polideportivo cubierto integrado al playón existente, destinado a la práctica de handball, fútbol con sus medidas reglamentarias, y vóley; espacios de apoyo con recepción, vestuarios y sanitarios, y circulaciones peatonales accesibles y áreas de permanencia con mobiliario urbano.

También tendrá un sector de natación donde habrá: pileta semiolímpica y piletón recreativo; cubierta móvil para adaptar su uso a las condiciones climáticas y estacionales, y un edificio complementario vinculado mediante patios con recepción, enfermería, vestuarios, sanitarios y sala de máquinas.

Los vecinos, felices con el nuevo polideportivo, destacaron además las obras realizadas por la Comuna en el barrio. En este sentido, Pedro Martínez contó: “Ahora nos están haciendo el asfalto. En ninguna gestión lo hicieron. Y la única Intendenta que lo hizo fue Mayra Mendoza”. A su vez, Alejandro Mareco dijo: “Le doy mi gratitud a Mayra que supo hacer en el barrio todo lo que uno le pide. Supo entender la necesidad de cada uno de nosotros”.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete Municipal, Joaquín Desmery, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler; sus pares de Deportes, Nicolás Mellino; de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez; de la Agencia de Fiscalización y Control, Julián Bellido; de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio; de Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos, Bárbara Cocimano, y de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio; el subsecretario de Obras Públicas e Infraestructura, Ramiro Beltrani, y sus pares de Hábitat, Esteban Salaberry y de Participación Ciudadana, Facundo Rivero.