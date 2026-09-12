Con el objetivo de articular una agenda legislativa común y fortalecer el peso del partido en la provincia de Buenos Aires, quedó oficialmente conformado el Foro de Concejales Radicales de la provincia de Buenos Aires. El encuentro fundacional se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y quedó encabezado por Ariel Martínez Bordaisco.

La creación de este nuevo espacio de representación busca institucionalizar un ámbito de coordinación permanente entre los ediles de los distintos municipios bonaerenses. La iniciativa apunta a que los concejales asuman un rol de mayor peso político y legislativo, permitiendo fijar posiciones unificadas frente a la coyuntura provincial y superar la fragmentación de los debates distritales.

La bienvenida la dio el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, quien destacó la participación de ediles radicales de todo el territorio bonaerense, y señaló que “ésta actividad está en línea con los objetivos que nos trazamos al asumir el Comité Provincia, que es trabajar para que el radicalismo tenga candidatos en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, en mensaje de apertura, el flamante titular del Foro, Ariel Martínez Bordaisco agregó que la conformación del Foro representa un paso clave para reconstruir el radicalismo "de abajo hacia arriba", potenciando el trabajo territorial de concejales y legisladores de cada distrito. Asimismo, el dirigente marplatense señaló que “el espacio buscará ser un instrumento para ordenar la interna partidaria, recuperar a los sectores que se alejaron y proyectar candidaturas competitivas con miras a las elecciones de 2027”.

Durante la jornada se desarrollaron diversos paneles de debate y trabajo legislativo en los que participaron activamente los diputados provinciales Matías Civale y Diego Garciarena, la senadora Nerina Neumann, Oscar Pagni, y la concejala de Castelli, Malena Masara, abordando temáticas estratégicas como las políticas de seguridad, la situación del IOMA, la prevención de la ludopatía y el impulso a la autonomía municipal.

Participaron ediles radicales de toda la Provincia, en una experiencia inédita para la UCR. La idea a futuro, en palabras de la flamante mesa, será sumar la mayor cantidad de concejales, e ir haciendo reuniones seccionales, para facilitar la participación.

Con la puesta en marcha de este ámbito institucional, que representa a unos 300 concejales de 100 ciudades diferentes, la UCR bonaerense dio el puntapié inicial para articular a sus representantes locales, unificar su voz legislativa y retomar una construcción territorial con vocación de poder en la provincia de Buenos Aires.

Conformación de la Mesa del Foro

Durante el encuentro quedó formalmente constituida e integrada la Mesa Ejecutiva del Foro de Concejales Radicales, encargada de coordinar las acciones políticas y la agenda legislativa del espacio en el territorio bonaerense, cuyos integrantes son:

Ariel Martínez Bordaisco (Concejal de General Pueyrredón)

Juan Salceda (Concejal de Tandil)

Alexia Caruso (Concejala de San Martín)

Daniela Ferreyra (Concejala de Quilmes)

María Elena Gallea (Concejala de Zárate)

Ignacio Palacios (Concejal de 9 de Julio)