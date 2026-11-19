En la Biblioteca Mariano Moreno harán una obra de teatro benéfica para salvar a la Plaza de Bernal Centro, ya que este espacio público corre riesgo de ser embargada por múltiples deudas generadas por directivos de la institución.

Informaron que para evitarlo, s"e necesita juntar -antes de fin de año- 30 millones de pesos".

Señalaron que "por este motivo haremos una función de "Pajarita" a total beneficio de La Moreno el próximo viernes 4 de diciembre a las 21 horas".

Colaboremos con la Biblioteca y evitar que se pierda este espacio público que está en el corazón de Bernal.

"Pajarita"

Ganadora Premio Escuela de Espectadores de Buenos Aires 2023 por si labor en "Pajarita" y "Salvajada" - Pablo Mariuzzi

Ganadora de un Premio Estrella de Mar 2023:

Mejor Actor de Drama Pablo Mariuzzi

Nominada a 2 Premios Estrella de Mar 2023

* Mejor Drama

* Mejor Actriz de Drama / LORENA SZEKELY

Ganadora de 2 Premios ACE MEJOR ESPECTACULO DE TEATRO ALTERNATIVO

MEJOR ACTOR - PABLO MARIUZZI

Nominado a 2 Premios ACE a la actividad teatral alternativa

* Mejor Dirección, Guillermo Parodi

* Mejor Actriz, Lorena Szekely

4 Nominaciones Teatro del Mundo al trabajo destacado como Actriz a Lorena Szekely, Adaptación a Guillermo Parodi, Interpretación Musical y Producción a Juan Pablo Martini.

Obra seleccionada para participar de la Fiesta CABA 2023

"PAJARITA", una reescritura de Guillermo Parodi sobre "300 Millones", de R. Arlt.

Actúan: Lorena Sazekely y Pablo Mariuzzi

Escenografia y utileria: Fernando Diaz

Vestuario: Jorgelina Herrero Pons.

Videos e iluminación: Fernando Diaz/Guillermo Parodi

Música original: Juan Pablo Martini

Canciones: Teresa Parodi/ Guillermo Parodi.

Entrenamiento corporal y coreografías; Sofia Ballvé

Producción ejecutiva: Roxana Diaz

Asistente de dirección: Lucas Soriano

Dirección general: Guillermo Parodi