En la Biblioteca Mariano Moreno harán una obra de teatro benéfica para salvar a la Plaza de Bernal Centro, ya que este espacio público corre riesgo de ser embargada por múltiples deudas generadas por directivos de la institución.
Informaron que para evitarlo, s"e necesita juntar -antes de fin de año- 30 millones de pesos".
Señalaron que "por este motivo haremos una función de "Pajarita" a total beneficio de La Moreno el próximo viernes 4 de diciembre a las 21 horas".
Colaboremos con la Biblioteca y evitar que se pierda este espacio público que está en el corazón de Bernal.
"Pajarita"
Ganadora Premio Escuela de Espectadores de Buenos Aires 2023 por si labor en "Pajarita" y "Salvajada" - Pablo Mariuzzi
Ganadora de un Premio Estrella de Mar 2023:
Mejor Actor de Drama Pablo Mariuzzi
Nominada a 2 Premios Estrella de Mar 2023
* Mejor Drama
* Mejor Actriz de Drama / LORENA SZEKELY
Ganadora de 2 Premios ACE MEJOR ESPECTACULO DE TEATRO ALTERNATIVO
MEJOR ACTOR - PABLO MARIUZZI
Nominado a 2 Premios ACE a la actividad teatral alternativa
* Mejor Dirección, Guillermo Parodi
* Mejor Actriz, Lorena Szekely
4 Nominaciones Teatro del Mundo al trabajo destacado como Actriz a Lorena Szekely, Adaptación a Guillermo Parodi, Interpretación Musical y Producción a Juan Pablo Martini.
Obra seleccionada para participar de la Fiesta CABA 2023
"PAJARITA", una reescritura de Guillermo Parodi sobre "300 Millones", de R. Arlt.
Actúan: Lorena Sazekely y Pablo Mariuzzi
Escenografia y utileria: Fernando Diaz
Vestuario: Jorgelina Herrero Pons.
Videos e iluminación: Fernando Diaz/Guillermo Parodi
Música original: Juan Pablo Martini
Canciones: Teresa Parodi/ Guillermo Parodi.
Entrenamiento corporal y coreografías; Sofia Ballvé
Producción ejecutiva: Roxana Diaz
Asistente de dirección: Lucas Soriano
Dirección general: Guillermo Parodi