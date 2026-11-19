Entre la llanura bonaerense y el ritmo calmo de los pueblos, el antiguo Camino Real se despliega como nueva experiencia entre Luján, San Antonio de Areco y San Andrés de Giles donde el viaje recupera una forma de andar con paradas históricas. El próximo fin de semana largo, este camino que une tiene su propia fiesta popular en el Pueblo Turístico Villa Ruíz.

Hay trazados que se crean para llegar rápido y otros que nacieron para sostener el viaje. El Camino Real pertenece a estos últimos. Durante la época colonial fue la vía que conectó Buenos Aires con el interior y otros países de América. En la actualidad, el recorrido se puede rehacer como escapada: para entender cómo se habitaba el territorio cuando viajar era, ante todo, avanzar despacio.

Luján, origen y tránsito

Luján conserva algo de ese movimiento original. Antes de convertirse en destino de peregrinación, fue un lugar clave dentro del Camino Real: un cruce donde detenerse era parte necesaria del trayecto.

La Basílica de Luján, que hoy organiza la postal, no borra esa historia sino que la amplifica. A su alrededor, el río, los puentes y el casco histórico permiten imaginar ese flujo constante de viajeros que llegaban, descansaban y seguían.

“Cuando se oficializó el camino por lo que se llamaba el campo de los Rocha -en la actualidad son Lujan y Carlos Keen-, los estancieros del espacio compraron la imagen de la virgen de Luján que estaba en Pilar, para traerla a pago. Un vínculo católico que derivó en la identidad de la ciudad. Para Luján es fundamental el Camino Real porque inicia nuestra fundación”, contó Federico Suárez, historiador local.

Caminar por su entorno es leer una superposición de épocas: el río, los puentes, los museos y las calles que todavía conservan el pulso de una ciudad que nació al borde del tránsito. Luján funciona así, como una puerta de entrada donde el Camino Real comienza a mostrar su espesor histórico.

Este fin de semana largo, el Pueblo Turístico Villa Ruíz, en San Andrés de Giles, celebra la 20º Fiesta Provincial del Camino Real, con entrada gratuita. La celebración se desarrolla el domingo 22, a las 10:30, en el predio de la ex estación de ferrocarril de esa localidad. El evento rinde homenaje a la histórica ruta colonial del siglo XVII que conectaba el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú. A las 11:00, habrá destrezas gauchas; a las 15:30, desfile, entrevero de tropillas y jineteada; a las 17:00, final de tambores que enfrentará a motocross, un atleta y los ganadores de la prueba de riendas; desde las 12:30, música y danza con ballets Los hermanos Vera, Agitando Pañuelos, Alborada, Huellita Pampa, Sofía Crivelli, Los Tanta, Algarrobal, Juan Ivalo y Edgar López y Los Rebeldes del Chamamé; a las 22:30, cierre con La Nueva Luna. Además, patio de comidas y paseo de artesanías.

San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, hermanos de territorio y sangre

Al dejar atrás Luján, el paisaje cambia, pero no de manera abrupta: se transforma lentamente, como si el tiempo empezara a aflojar. En San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, el Camino Real deja de ser una referencia histórica para volverse una presencia casi física, una huella que se intuye en el terreno “En San Andrés de Giles hubo dos caminos, el del norte hacia el Perú y otro al Cuyo. Los caminos reales fueron las verdaderas rutas, donde no solo se difundió el accionar de los viajeros sino también la cultura y la comunicación”, expresó Graciela María León, maestra rural y jubilada.

En este tramo, viajar no tenía nada de pintoresco. Era lento, incómodo y muchas veces incierto. Las distancias obligaban a depender de las postas: construcciones simples, aisladas, donde se comía, se dormía y se cambiaban caballos para poder seguir. Sin ese sistema, el Camino Real no hubiera existido.

“Acá ocurrió un hecho histórico interesante: fue el último viaje de Facundo Quiroga en 1834, cuando lo llamaron desde Buenos Aires para que viajara al norte del país por un problema entre gobernadores e interviniera para evitar un enfrentamiento civil. El 18 de diciembre de ese mismo año, Rosas alcanza a Facundo por el Camino Real. En la estancia La Merced, conocida también como posta de Figueroa, Rosas le escribe la famosa carta donde expresa todo su pensamiento político. Facundo era parte de una constitución inmediata, y Rosas no, porque decía que un país convulsionado no debía ocuparse de la constitución, sin antes estabilizarse y después si, ir hacia un congreso constituyente”, detalló León.

Unos kilómetros más adelante, en San Antonio de Areco, esa dinámica cambia. Lo que era tránsito empieza a transformarse en permanencia. Y aparece otra historia: la del mundo rural organizado, la del gaucho como figura social, la de una cultura que ya no depende del camino, pero nace de él. “Giles es hermano de Areco, de sangre y territorio, los fundadores son los mismos”, agregó.

Como todo camino antiguo, el Camino Real no desapareció: se transformó. Lo que alguna vez fue una red vital para sostener el Virreinato, con sus postas, sus tiempos lentos y su lógica de supervivencia persiste en la forma en que se organizan los pueblos, en sus ritmos y en su identidad.

Entre Luján, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, el antiguo trazado ya no guía carretas ni correos, pero sigue marcando una manera de habitar el territorio. Cada localidad, a su modo, conserva una pieza de ese sistema integrada por el cruce, la pausa y la permanencia.

Recorrerlo es más que reconstruir el pasado, es reconocer cómo ese pasado sigue operando en el presente. Porque el Camino Real más que una vía de circulación es la estructura que dio origen a pueblos, organizó vínculos y definió una forma de moverse y de quedarse.