La propuesta presentada por las estudiantes Camila Ledesma y Micaela Hillcoat, pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), resultó la ganadora de la segunda edición del concurso “Que se Vea. El trabajo infantil en foco”, una iniciativa del ministerio de Trabajo bonaerense a cargo de Walter Correa destinada a visibilizar y generar conciencia sobre la problemática del trabajo infantil, mediante campañas de comunicación elaboradas por estudiantes universitarios.

El segundo puesto en el concurso correspondió a la Universidad de Avellaneda y el tercero fue compartido entre las propuestas de Mar del Plata y Lomas de Zamora. El equipo ganador recibió como premio una computadora para cada uno de sus integrantes y su campaña será difundida durante 2027 a través de los medios oficiales de la provincia de Buenos Aires, como parte de las acciones de concientización sobre el trabajo infantil.

Durante el cierre de la actividad, el ministro Correa agradeció a quienes participaron de la iniciativa porque de esa forma “están defendiendo algo que para nosotros que es muy importante y que son las universidades públicas, del Conurbano y del interior, algo que la derecha no quiere porque no quiere que ese pueblo trabajador tenga un ascenso en términos sociales, de reconocimiento, con derechos”, y remarcó que “de veintitrés provincias de nuestra Patria hay una sola que tiene un presupuesto para luchar en contra del trabajo infantil y esto es la provincia de Buenos Aires”.

En esta segunda edición del certamen impulsado por la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), y que cuenta con el acompañamiento del ministerio de Comunicación Pública, se inscribieron 53 estudiantes de carreras vinculadas con la comunicación de distintas universidades de la Provincia y se recibieron 19 proyectos. De ese total, cinco propuestas llegaron a la instancia final y hoy fueron presentadas y defendidas por sus autores ante el jurado, durante una jornada desarrollada en el Sindicato de Comercio de La Plata.

El jurado estuvo integrado por la secretaria Ejecutiva de la COPRETI, Florencia Lizaraso, la directora Ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres, la diputada provincial Lucía Iañez, la coordinadora Nacional del Foro por los Derechos de la Niñez, Rosario Hasperué, el director Ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli, y el director Provincial de Comunicación Estratégica del ministerio de Comunicación Pública, Matías Belloni.

Cabe destacar que la primera edición del concurso tuvo como ganadora a la Universidad Nacional de Tres de Febrero.