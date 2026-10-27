La Orquesta, bajo la dirección del maestro Ramiro Soto Monllor, interpreta Sherezade, Op. 35, una de las obras más célebres de Nikolái Rimski-Kórsakov.

Inspirado en Las mil y una noches, este jueves 29 de octubre a las 20 hs se presentará en el Teatro Roma de Avellaneda un universo de aventuras, mares, palacios y personajes fantásticos a través de la riqueza de los colores orquestales.

La voz del violín y el arpa evoca a Sherezade, la narradora que logra transformar el destino del sultán con el poder de sus historias. Una obra en la que la música convierte la imaginación en relato, sin necesidad de palabras.

Entradas a la venta por $ 10.000, disponibles en la boletería del teatro, Sarmiento 109 y a través de Plateanet.

Para los vecinos y vecinas de Avellaneda sigue vigente el beneficio especial del 50% de descuento si poseen su Tasa por Servicios Generales al día, presentándose en boletería con su DNI y la última boleta paga de TSG con su comprobante de pago.