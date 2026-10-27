La avenida Mitre fue escenario de la 4ta edición del Gran Premio Argentino Ríos, una tradicional competencia en circuito callejero organizada por la Peña Ciclista Argentino Ríos, con la colaboración de la Municipalidad de Berazategui y el impulso del intendente Carlos Balor, quien además corrió en dos de las categorías (Mountain Bike y Master D) y participó en su apertura y acto de premiación. El evento se desarrolló entre la avenida Florencio Varela y la Plazoleta de los Autonomistas (calle 7), con una destacada participación de profesionales. Vecinos y vecinas se acercaron a disfrutar de la jornada deportiva.

“Quiero felicitar a todos los corredores que vinieron de distintos lugares de la Provincia. Este Gran Premio quedó, de forma permanente, en el calendario deportivo de Berazategui, así que los esperamos el año que viene. Gracias a todos los que trabajaron para hacer posible esto”, manifestó Balor.

En tanto, Norberto Filippi, vicepresidente de la Peña Ciclística Argentino Ríos de Berazategui, destacó: “Estamos inmensamente agradecidos al Municipio por el acompañamiento y el trabajo conjunto. Que el Intendente, además, se haya sumado como deportista es un ejemplo y nos da muchas ganas de seguir adelante. En esta edición contamos con más de 350 ciclistas, lo que para nosotros significa un impulso muy importante. Nuestro objetivo es hacer crecer esta actividad, que tiene un gran valor deportivo y social”.

Por su parte, Franco Valentini, ganador de la categoría Elite Sub 23, expresó: “Tuve la posibilidad de estar en este Gran Premio y obtener la victoria. Es un honor para mí. El circuito es muy bueno y el evento es increíble, el año pasado también estuve y espero que siga de esta manera”.

La competencia rinde homenaje a Argentino Ríos, fundador de la Peña Ciclista del Vidrio de Berazategui (2 de agosto de 1972), y recupera el circuito que él mismo utilizaba. De carácter federado y con la participación de destacados exponentes de la disciplina, el Gran Premio reafirmó su lugar en la agenda deportiva anual del Municipio.

Estuvieron presentes, acompañando al Intendente, integrantes del Gabinete municipal.