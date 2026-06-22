El chef, exdiputado provincial, y exintendente de Quilmes por el PRO, Martiniano Molina, celebró su cumpleaños en el coqueto salón de eventos ubicado en Rivadavia y Cevallos de Quilmes, lugar donde ya lo había hecho en otras oportunidades. Cabe recordar que el lugar es explotado comercialmente por Ely Virglio, quien fuera también una referente de su espacio y funcionaria durante su gestión en la Municipalidad.

Más allá de lo que diga Wikipedia del propio Molina (cocinero, escritor, conductor de televisión, exjugador de handball y político argentino) , Marti -como le dicen sus más allegados- bajó al llano y buscó hacer otro evento "con gente", como lo hizo cada cumpleaños durante su gestión, donde no faltaron las fotografías de cada uno de los presentes.

En el festejo hubo pocas charlas sobre política, aunque tibiamente algunos rumorean -y rumorearon, "que lindo será volver a participar de la contienda electoral local.

Como es habitual en sus festejos de cumpleaños, Marti parecía estar en modo campaña -aunque lo niegan-, allí habló y se sacó fotos con todos, entusiasmado con el proyecto de su nuevo restaurante-confitería en pleno corazón de CABA, sumado a los contratos y negocios que posee.

Entre los presentes estaba su familia completa, su padre, Jorge, sus hermanos Tomás, y Ana, Pablo Picasso, Pablo Ferrari, Gonzalo Ponce, Lucas Araujo, Federico Cuomo, Ely Virgiulio, Facundo Maisú, Barbara Barbis, Ignacio Chiodo, Mario Ponte, Sebastián De Paola, Fernando Cairo, Guillermo Galetto y Guido Rondinoni.

Más allá de que aún faltan años luz para el 2027, el ágape se dio en medio de rumores en varios corrilllos políticos de la ciudad donde se charla sobre las chances y el grado de conocimiento de Molina en el distrito, y la expectativa de que sea el Colo Diego Santilli quien encabece la boleta provincial.

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