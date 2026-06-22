El proyecto presentado recientemente por el diputado provincial de La Libertad Avanza, Juan Osaba, junto a otros legisladores de su bloque, denominado “Desregular el mercado inmobiliario en el territorio de la Provincia de Buenos Aires”, habría sido retirado “a solicitud de su propio autor”, según informaron desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Martilleros BA).

La noticia surge a raíz de una nota presentada por el propio Osaba dirigida al director de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Pedro Digiglio. En ella, el legislador señala que, “de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno de este Cuerpo, solicitó el retiro del expediente D-2105/26-27 de mi autoría y su correspondiente baja del sistema informático Intranet”.

Desde el Colegio de Martilleros bonaerense consideraron “positiva” esta decisión, aunque advirtieron que “ello no implica que, en el futuro, tanto en el ámbito provincial como en el nacional, no se vuelva a intentar impulsar una iniciativa reprochable similar”.

Por último, Luis Eusebio Colao, presidente de Martilleros BA, afirmó: “Seguiremos atentos y vigilantes en la defensa no solo de nuestra profesión, sino también de toda la sociedad, que día a día elige a un profesional para brindarle seguridad y confianza en sus operaciones. Mantendremos firmes y en alto nuestras convicciones y, más que nunca, ratificamos nuestro orgullo de ser martilleros y corredores públicos colegiados”.