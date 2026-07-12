Un informe del Banco Central revela que los préstamos de las plataformas de delivery a sus trabajadores crecieron 122% en 2025. Denuncian tasas de hasta 700% anual.

Por la falta de acceso al crédito bancario, miles de repartidores terminaron pidiéndole plata a sus propias apps para poder seguir trabajando. El resultado: una deuda promedio de casi $1 millón y jornadas de 12 horas para pagarla.

El negocio dentro del negocio

Según el BCRA, las plataformas se convirtieron en prestamistas de su "base de trabajadores". El boom fue del 122% durante 2025.

PedidosYa lideró: otorgó 57.000 créditos por US$84 millones. Las líneas son a 6 meses y no pueden superar el 30% de los ingresos del repartidor. El destino principal: *comprar o reparar bicicletas y motos.

"Las plataformas están financiando a su propia base de trabajadores" BCRA.

La otra cara: tasas y dependencia.

Desde los sindicatos alertan por condiciones abusivas.

"Tenemos situaciones de compañeros que extienden su jornada laboral para devolver los préstamos”, señaló Belén D'Ambrosio, secretaria general de Sitrarepa.

"Trabajamos entre 10 y 12 horas solo para gastos fijos. La situación es de una dependencia muy grande hacia las empresas. Estos préstamos deberían estar regulados por el Estado", dijo D'Ambrosio.

Los gremios denuncian tasas de hasta 700% anual en algunos casos.