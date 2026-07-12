Un grupo de socios del Club El Porvenir presentó oficialmente Porvenir Palpita, una nueva agrupación que tiene como objetivo competir por la conducción de la institución en las próximas elecciones, actualmente suspendidas por orden judicial.

La agrupación es encabezada por Walter Gutiérrez, quien en 2022 se desempeñó como Director Ejecutivo del Club El Porvenir, cargo creado específicamente para llevar adelante un proyecto de modernización institucional. Durante su gestión impulsó la creación de la Subcomisión de Tenis, iniciativa que reunió el aval de más de 170 socios activos, constituyendo el mayor movimiento de apoyo societario registrado en los últimos años dentro del club.

En apenas seis meses se lograron cambios estructurales sin utilizar recursos económicos de la institución, incorporando patrocinadores y demostrando que, con planificación y gestión profesional, cada actividad deportiva es autosustentable. Esa experiencia se convirtió en el punto de partida de un proyecto integral pensado para todo El Porvenir.

En 2023, Gutiérrez presentó su renuncia a la Dirección Ejecutiva y a la Comisión Directiva del club al considerar que las condiciones institucionales no permitían continuar con el proyecto en los términos propuestos. Su gestión dejó equipamiento adquirido para la disciplina y realizó donaciones que hoy forman parte del patrimonio de la institución.

Desde Porvenir Palpita manifestaron: "Hace tres años comenzamos a diseñar la mejor propuesta para El Porvenir. Analizamos cada área del club y desarrollamos un modelo de gestión basado en sistemas. Nuestro proyecto incorpora nuevas actividades sociales y deportivas, diversifica las fuentes de ingresos e implementa un modelo de Tablero Abierto que garantiza la transparencia y mejora los servicios para los socios."

Además, agregaron: “Nuestra misión se refleja en una plataforma de gobierno que transforma a El Porve en un club sólido, moderno y sustentable; recupera el protagonismo deportivo, fortalece su vida institucional y genera las condiciones necesarias para alcanzar el ascenso de categoría".

"Vinimos a llevar a El Porvenir al éxito. No venimos a discutir el pasado; vinimos a construir el presente y el futuro. Amamos, vivimos y palpitamos nuestro club todos los días. Conocemos sus problemas, conocemos a su gente y, sobre todo, sabemos qué hay que hacer."