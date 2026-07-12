Desde que arrancó el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, 200 mil hinchas ya pasaron por los Fan Fest que organiza la Ciudad con la ilusión de repetir el título logrado por Argentina en Qatar 2022.

El Fan Fest está en la plaza Seeber, frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Anoche, ya en la madrugada, 20 mil hinchas vieron en la pantalla gigante cómo la Selección se metió en las semifinales del Mundial con una festejada victoria por 3 a 1 ante Suiza.

Y hubo otro “Modo Hincha", la propuesta que lleva los partidos a los barrios porteños, en el Parque Los Andes (Av. Corrientes y Jorge Newbery), donde se juntaron más de 5.000 fanáticos.

En ambos lugares se pudo ver también el partido entre Inglaterra y Noruega, con el triunfo inglés. El miércoles, a las 16, la Scaloneta se cruzará en Atlanta con Inglaterra.

Plaza Seeber tuvo el ambiente ideal para compartir el partido con familiares y amigos, más bares, cafés y restaurantes que ofrecieron promociones, ambientaciones temáticas, sorteos, y además shows para hinchar por los campeones del mundo.

La iniciativa de la Ciudad celebra el fútbol y a la vez impulsa a Buenos Aires, que será en 2027 la Capital Mundial del Deporte 2027.