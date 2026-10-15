Una comedia trágica que toma aquel 16 de junio de 1955 para volver sobre un episodio que forma parte de nuestra historia y lo pone en diálogo con el presente

Con dramaturgia y dirección de Martín Ortiz, y la actuación de Celeste Gerez, Carla Haffar, Luciana Procaccini y Cristian Sabaz, se presenta este sábado 17 de octubre a las 21 hs en el Teatro Roma.

“Telefonistas” es un territorio desde el cual preguntarse qué pervive hoy de aquello que hemos vivido como país. Situar la obra precisamente el día del bombardeo a Plaza de Mayo, cuando las bombas dejaron cientos de muertos, también es una forma de recuperar una jornada que durante mucho tiempo quedó relegada de nuestra memoria.

El 16 de junio de 1955 se precipita sobre Buenos Aires uno de los atentados más dramáticos de nuestra historia, y tres telefonistas de la Casa Rosada atraviesan una jornada de trabajo que, hasta ese momento, parece transcurrir entre conversaciones cotidianas, amistades, enojos, envidias y rumores.

A esas conversaciones se suman las sospechas de un amor con el secretario del Presidente, los conflictos políticos y la certeza de que siempre hay alguien que cree saber algo más. Alguien habla de más, alguien escucha, alguien cuenta. Y en una jornada atravesada por rumores y tensiones, lo que parece apenas un comentario puede adquirir otra dimensión.

Entradas a la venta por $ 20.000, disponibles en la boletería del teatro, Sarmiento 109 y a través de Plateanet.

Para los vecinos y vecinas de Avellaneda sigue vigente un beneficio especial del 50% de descuento si poseen su Tasa por Servicios Generales al día, presentándose en boletería con su DNI y la última boleta paga de TSG con su comprobante de pago.

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